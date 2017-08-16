Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова приговорили к 8 годам тюрьмы

Сегодня, 16 августа, в Первомайском суде города Бишкек завершился судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова.

После длительного перерыва судья зачитал вердикт. Решение было не в пользу подсудимых. Суд приговорил обоих обвиняемых к 8 годам лишения свободы.

Кроме того, Текебаев и Чотонов лишены права занимать государственные должности в течение трех лет. Вдобавок, обоих коснется конфискация имущества.

Также судья пояснил, что в соответствии с законом о 65-летии декларации ООН по правам человека в отношении подсудимых применена амнистия. Таким образом, срок заключения для обоих будет сокращен на треть.

Стоит отметить, что день ареста с содержанием в следственном изоляторе засчитывается за два. Оба обвиняемых находятся в СИЗО ГКНБ с 26 февраля, поэтому Текебаев и Чотонов проведут в заключении по 4,5 года. Впрочем, адвокаты не согласны с таким решением и намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Тем временем возле здания суда сторонники лидера партии "Ата Мекен" устроили небольшую акцию в поддержку своего осужденного лидера.