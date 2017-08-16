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Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова приговорили к 8 годам тюрьмы

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Родион Решетов

Сегодня, 16 августа, в Первомайском суде города Бишкек завершился судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС КР Дуйшенкула Чотонова.

После длительного перерыва судья зачитал вердикт. Решение было не в пользу подсудимых. Суд приговорил обоих обвиняемых к 8 годам лишения свободы.

Кроме того, Текебаев и Чотонов лишены права занимать государственные должности в течение трех лет. Вдобавок, обоих коснется конфискация имущества.

Также судья пояснил, что в соответствии с законом о 65-летии декларации ООН по правам человека в отношении подсудимых применена амнистия. Таким образом, срок заключения для обоих будет сокращен на треть.

Стоит отметить, что день ареста с содержанием в следственном изоляторе засчитывается за два. Оба обвиняемых находятся в СИЗО ГКНБ с 26 февраля, поэтому Текебаев и Чотонов проведут в заключении по 4,5 года. Впрочем, адвокаты не согласны с таким решением и намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции.

Тем временем возле здания суда сторонники лидера партии "Ата Мекен" устроили небольшую акцию в поддержку своего осужденного лидера.

URL: http://www.vb.kg/364928
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Бишкек
16.08.2017, 23:49

Мдааа вот мне интересно господа юристы !!! Корупция мошенничество это разве не входит в тяжкие преступления?! Почему простым смертным гражданям Кыргызстана которые осужденны по менее тяжким преступлениям не пременяется АМНИСТИЯ а этим пременили?! Прошу Вас ответить ?! Как так а? Или тута реально хорошие адвокаты?! 

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Антисуд
17.08.2017, 00:55

Позор. Текебаеву даже надо памятник поставить за то что 5 созывов был депутатом. Отец конституции сидит в тюрьме. Позор позор позор. Не знаю как теперь бкдет отвечать Судья проговоривший его 8 лет. Судья показал свое лицо. Мы не верим судьям уже. Нам нужен уже "судьи присяжных". Я не сторонник Текебаева, я гражданин Кыргызстана. Будем ждать лучшего от нового Президента. Пусть реформирует суд системы и добавят судей присяжных.

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Вадя
17.08.2017, 09:56

Надо было на 20 лет

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Текебаев
17.08.2017, 10:39

Вор должен сидеть!!! Кто следующий

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Касым Молдобаев
17.08.2017, 10:52
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Туда и дорога. Хотя по амнистии быстрее выйдет. Но хотя бы наказали, а то он уже был уверен в своей безнаказанности.

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Теке
17.08.2017, 11:33

Заслужил.

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Ырыскелди Бокенов
17.08.2017, 12:12
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Бекназаров Рыкуновой рассказал, что Текебаев вместе с Саляновой делишки обделывал. Вместе они вытаскивали из компании средства на выборы и личные цели.

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V.P. Time
17.08.2017, 12:43
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Комментариев: 338

Амнистия, сократившая обвиняемым срок  до 4,5 лет, будет  оправдана, и народ получит моральное удовлетворение, если  будет   конфисковано имущество, нажитое непосильным трудом,  в полном объеме.

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