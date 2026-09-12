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В Кыргызстане собрали на 190 тысяч тонн больше зерна, чем годом ранее

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В Кыргызстане продолжаются уборочные работы. В текущем году урожайность основных сельскохозяйственных культур по всей республике превышает показатели аналогичного периода прошлого года, а работы идут по графику, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

На сегодняшний день убрано 467,5 тыс. гектаров зерновых культур - это 75,6% от плана. Средняя урожайность составила 27,6 ц/га, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 2,8 ц/га. Всего собрано 1 млн 376,6 тыс. тонн зерна, что на 189,7 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя.

Пшеницы с 237,7 тыс. гектаров собрано 761,3 тыс. тонн, ячменя с 212,6 тыс. гектаров - 574,5 тыс. тонн. Овощных культур с площади 30,7 тыс. гектаров получено 444,1 тыс. тонн. Картофеля с 22,8 тыс. гектаров накопано 276,5 тыс. тонн, а его средняя урожайность составила 162 ц/га - на 10 ц/га выше уровня прошлого года.

Лидером по сбору зерновых остаётся Чуйская область, где с 223,1 тыс. гектаров получили 696 тыс. тонн урожая. В Ошской области собрали 211,4 тыс. тонн, в Джалал-Абадской - 141,6 тыс. тонн. В Баткенской, Таласской, Нарынской и Иссык-Кульской областях уборка также продолжается по графику.


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URL: https://www.vb.kg/461490
Теги:
Кыргызстан, урожай
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