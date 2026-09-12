В США почтили память жертв терактов 11 сентября

В США состоялись памятные мероприятия, приуроченные к 25-й годовщине трагедии 11 сентября 2001 года. Церемонии прошли на всех трёх местах терактов - в Нью-Йорке, Арлингтоне и Шенксвилле.

Центральное мероприятие состоялось в Нью-Йорке на площади Мемориала. По традиции родственники погибших вслух зачитали имена жертв. В этом году программа включила семь пауз для минуты молчания - дополнительную паузу добавили в память о тех, кто скончался спустя годы от заболеваний, вызванных последствиями обрушения башен. На Граунд-Зеро присутствовали вице-президент Дж. Д. Вэнс, а также бывшие президенты Джо Байден, Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший.

Дональд Трамп возложил цветы и выступил на памятной церемонии у здания Пентагона в Арлингтоне. Ещё одна официальная акция памяти прошлa на национальном мемориале рейса 93 в Шенксвилле, штат Пенсильвания.

Согласно данным социологического опроса Ipsos, несмотря на то что события 11 сентября остаются в числе самых значимых в современной истории США, лишь около 10% американцев планировали лично отметить эту дату, ограничившись минутой молчания и подъёмом национального флага.