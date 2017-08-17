Сторонники Текебаева прокляли судью, приговорившего его к 8 годам тюрьмы

Вчера, 16 августа, в Первомайском суде после оглашения приговора в отношении лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова их сторонники, присутствующие в зале заседания, прокляли судью Айбека Эрнис уулу.

Отметим, вчера в 9 часов вечера судья зачитал вердикт, где обоих обвиняемых приговорил к 8 годам лишения свободы. Кроме того, Текебаев и Чотонов лишены права занимать государственные должности в течение трех лет. Вдобавок обоих коснется конфискация имущества.

После оглашения сторонники начали хором кричать судье: "Наалат!" (Позор)". Также женщины кричали, что судья будет проклят за антизаконные решения.