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Сторонники Текебаева прокляли судью, приговорившего его к 8 годам тюрьмы

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Гулиза Авазова

Вчера, 16 августа, в Первомайском суде после оглашения приговора в отношении лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова их сторонники, присутствующие в зале заседания, прокляли судью Айбека Эрнис уулу.

Отметим, вчера в 9 часов вечера судья зачитал вердикт, где обоих обвиняемых приговорил к 8 годам лишения свободы. Кроме того, Текебаев и Чотонов лишены права занимать государственные должности в течение трех лет. Вдобавок обоих коснется конфискация имущества.

После оглашения сторонники начали хором кричать судье: "Наалат!" (Позор)". Также женщины кричали, что судья будет проклят за антизаконные решения.

URL: http://www.vb.kg/364946
Теги:
Омурбек Текебаев, суд, судья
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Комментарии
Медет Осмоналиев
17.08.2017, 11:35
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Комментариев: 446

Когда-нибудь мародеры должны были быть наказаны. По-хорошему, это должно было случиться еще 7 лет назад.

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горожанин
17.08.2017, 12:02

отряд баб особого назначения..если теке виновен то ваши проклятия вернутся к вам в двухкратном размере..при чем тут судья..сидели бы у себя в базар-коргоне или где еще там и проклинали бы а не устраивали теке-шоу в бишкеке..

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