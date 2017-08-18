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Омурбек Текебаев все-таки прошел тестирование по кыргызскому языку

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Айдана Абдуваитова

Омурбек Текебаев сдал тестирование по кыргызскому языку. Об этом сообщили в Нацкомиссии по госязыку.

В Нацкомиссиии сообщили, что он прошел тестирование вчера, 17 августа. Задания "Кыргызтеста" он выполнил на 93,75 балла и получил сертификат. Однако в комиссии не уточнили, как именно он сдал - в СИЗО ГКНБ или в здании КНУ им. Жусупа Баласагына.

Ранее он уже собрал около 50 тыс. подписных листов.

Напомним, с 26 июля началось тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка. В ситуации с Омурбеком Текебаевым, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, возникла проблема. Суд запретил ему временно покидать СИЗО, а ЦИК отказывался создавать условия для его тестирования.

16 августа Первомайский суд приговорил Омурбека Текебаева к 8 годам лишения свободы. Согласно закону о выборах, он не может баллотироваться в президенты, имея непогашенную судимость.

URL: http://www.vb.kg/364984
Теги:
выборы, кыргызский язык, Омурбек Текебаев
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (65 материалов)
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Комментарии
Урри
18.08.2017, 09:37

"....Согласно закону о выборах, он не может баллотироваться в президенты, имея непогашенную судимость..."

Тогда какогу херу с ним возитесь...он же зек уже...

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Жалоба модератору
сули мули
18.08.2017, 11:14
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 79
Минусов: 125
Комментариев: 131

Последнее желание было исполнено)

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Жалоба модератору
гость
18.08.2017, 12:13

Он и тут наверняка подкупил пару товарищей. И не факт что он проходил этот тест. может просто написали хороший балл

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Жалоба модератору
Медер Айбекович
18.08.2017, 14:11
Карма: -20
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 62
Минусов: 82
Комментариев: 107

Он уже двумя ногами в тюрьме! Какого черта у него тест проходит. Ему одна дорога, в ад. Текебаев мародер и хапуга.

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