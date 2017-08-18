Омурбек Текебаев все-таки прошел тестирование по кыргызскому языку

Омурбек Текебаев сдал тестирование по кыргызскому языку. Об этом сообщили в Нацкомиссии по госязыку.

В Нацкомиссиии сообщили, что он прошел тестирование вчера, 17 августа. Задания "Кыргызтеста" он выполнил на 93,75 балла и получил сертификат. Однако в комиссии не уточнили, как именно он сдал - в СИЗО ГКНБ или в здании КНУ им. Жусупа Баласагына.

Ранее он уже собрал около 50 тыс. подписных листов.

Напомним, с 26 июля началось тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка. В ситуации с Омурбеком Текебаевым, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, возникла проблема. Суд запретил ему временно покидать СИЗО, а ЦИК отказывался создавать условия для его тестирования.

16 августа Первомайский суд приговорил Омурбека Текебаева к 8 годам лишения свободы. Согласно закону о выборах, он не может баллотироваться в президенты, имея непогашенную судимость.