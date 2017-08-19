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ЦИК признал действительными 45 тысяч подписей в поддержку Жээнбекова

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Айдана Абдуваитова

Рабочая группа проверила подписные листы в поддержку кандидатуры Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщили в ЦИК.

Ранее команда Жээнбекова предоставила 49 779 подписей избирателей.

Согласно заключению рабочей группы, выявлено недостоверных и недействительных 3 810 подписей. Действительными определены 45 969 подписей.

Ранее Жээнбеков уже выполнил два основных требования: прошел тестирование на знание кыргызского языка и внес избирательный залог.

В случае отсутствия других нарушений комиссия должна зарегистрировать его кандидатуру в ближайшие дни.

URL: http://www.vb.kg/365046
Теги:
выборы, Сооронбай Жээнбеков, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (66 материалов)
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