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В ДТП на мотоцикле пострадала дочь Орзубека Назарова. Ей нужна помощь

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Родион Решетов

Дочь семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова нуждается в переливании крови. Сейчас она находится в коме, об этом сообщил сам отец пострадавшей в социальной сети Facebook.

Напомним, накануне в Бишкеке на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Чуй. Мотоцикл марки "Сузуки" под управлением гражданина К.В. 1995 года рождения столкнулся с автомобилем "Тойота Пассо". В результате аварии в автомобиле пострадали три человека, а мотоциклист скончался от полученных травм. Кроме того, увечья получила и дочь Назарова, она находилась на заднем сиденье двухколесного транспорта.

По неофициальной информации, за мотоциклом была погоня. Однако в Управлении патрульной милиции уверяют, что погони не было. Сотрудники УПМ, заметив нарушителя скоростного режима, направились в его сторону. Спустя небольшой промежуток времени патруль обнаружил ДТП.

Сейчас пострадавшей Аделине Назаровой требуется помощь. Ее отец просит всех неравнодушных сдать кровь для 17-летней девушки.

"Друзья, помогите! Моя Аделина в коме. Нужна кровь. Любая группа. Адрес для сдачи крови: Бишкек, ул. Белинского - Айни. Центр сдачи крови. Для БИИЦГиО. Назарова Аделина, 17 лет", - говорится в публикации.

URL: http://www.vb.kg/365051
Теги:
ДТП, сдача крови
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Комментарии
судоку
20.08.2017, 10:38

А каким образом патруль мог направиться за скоростным мото глубокой ночью? Сирена и люстра по всем инструкциям и максимально сократить расстояние, что и есть ПРЕСЛЕДОВАНИЕ нарушителя правил движения.

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Ринат Хасанов
20.08.2017, 14:37
Карма: -1
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Плюсов: 4
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Комментариев: 21

нехер по ночам и шарахатся было

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братец Хо
20.08.2017, 17:01

Непонятно зачем делают акцент на то что была погоня? Была погоня значит были основания к ней в связи с превышением скоростного режима или неподчинением. Очень жаль, что ушел молодой совсем мальчик. Девочка пусть обязательно придет в себя и восстановится.

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