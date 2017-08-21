Семьи погибших при пожаре в Москве кыргызстанок не согласны с приговором

Родственники кыргызстанок, погибших при пожаре в типографии в Москве, планируют обжаловать приговор. Они считают, что суд вынес руководству предприятия мягкое наказание. Как сообщает посольство Кыргызстана в России, на данный момент адвокат готовит соответствующую жалобу, а посольство продолжает работу по выплате компенсаций родственникам жертв трагедии.

18 августа Бутырский районный​ суд Москвы признал директора типографии Сергея Москвина в нарушении правил пожарной безопасности и приговорил к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Главный инженер этой типографии Антон Яцков приговорен к 3,5 года в колонии-поселении.

14 кыргызских трудовых мигрантов и трое граждан России погибли при пожаре 27 августа 2016 года. Все погибшие - женщины, одна из которых была беременна.

Расследование велось 7 месяцев, а объем уголовного дела составил более 27 томов.

Ранее сообщалось, московская типография "Печатный экспресс" и ее генеральный директор заплатят штрафы на сумму более 6 млн рублей.