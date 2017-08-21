Сегодня сборная Кыргызстана по кок-бору стартует на чемпионате мира

Сегодня, 21 августа, в Астане (Казахстан) стартует первый чемпионат мира по "кокпару" (кок-бору). Игры пройдут на ипподроме "Казанат".
Как сообщается, матч открытия пройдет между сборной Кыргызстана и Монголией. В этот же день вечером состоится официальное открытие мероприятия.
В чемпионате планируется выступление 12 зарубежных стран.
Отметим, по итогам жеребьевки в группу "А" попали Кыргызстан, Турция, США, Узбекистан, Монголия и Таджикистан. В группу "В" вошли Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.
Призовой фонд игр составляет 18 млн тенге, что в долларах составляет примерно 54 тысячи. Из них за первое место вручат 10 млн тенге ($30 тыс.), за второе место 5 млн ($15 тыс.) и за третье место 3 млн ($9 тыс.).
Расписание чемпионата:
21 августа
22 августа
23 августа
24 августа
25 августа
27 августа
Согласно правилам, всадникам нужно завладеть резиновым муляжом туши козла, удержать его и забросить в условные ворота команды соперника.