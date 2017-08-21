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Сегодня сборная Кыргызстана по кок-бору стартует на чемпионате мира

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Гулиза Авазова

Сегодня, 21 августа, в Астане (Казахстан) стартует первый чемпионат мира по "кокпару" (кок-бору). Игры пройдут на ипподроме "Казанат".

Как сообщается, матч открытия пройдет между сборной Кыргызстана и Монголией. В этот же день вечером состоится официальное открытие мероприятия.

В чемпионате планируется выступление 12 зарубежных стран.

Отметим, по итогам жеребьевки в группу "А" попали Кыргызстан, Турция, США, Узбекистан, Монголия и Таджикистан. В группу "В" вошли Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.

Призовой фонд игр составляет 18 млн тенге, что в долларах составляет примерно 54 тысячи. Из них за первое место вручат 10 млн тенге ($30 тыс.), за второе место 5 млн ($15 тыс.) и за третье место 3 млн ($9 тыс.).

Расписание чемпионата:

21 августа

  1. Кыргызстан – Монголия
  2. Казахстан – Афганистан
  3. Узбекистан – Таджикистан
  4. Азербайджан – Китай
  5. Турция – США
  6. Россия – Венгрия

22 августа

  1. Монголия - США
  2. Афганистан – Венгрия
  3. Таджикистан - Турция
  4. Китай– Россия
  5. Кыргызстан - Узбекистан
  6. Казахстан - Азербайджан

23 августа

  1. Узбекистан - Монголия
  2. Азербайджан - Афганистан
  3. Турция - Кыргызстан
  4. Казахстан - Россия
  5. США - Россия
  6. Венгрия - Китай

24 августа

  1. Турция - Монголия
  2. Россия - Афганистан
  3. США - Узбекистан
  4. Венгрия - Азербайджан
  5. Таджикистан - Кыргызстан
  6. Китай - Казахстан

25 августа

  1. Монголия - Таджикистан
  2. Афганистан - Китай
  3. Узбекистан - Турция
  4. Азербайджан - Россия
  5. США - Кыргызстан
  6. Венгрия - Казахстан

27 августа

  1. матч за третье место
  2. матч за первое место

Согласно правилам, всадникам нужно завладеть резиновым муляжом туши козла, удержать его и забросить в условные ворота команды соперника.

URL: http://www.vb.kg/365075
Теги:
кок-бору, чемпионат, чемпионат мира
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