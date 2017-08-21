Сегодня сборная Кыргызстана по кок-бору стартует на чемпионате мира

Сегодня, 21 августа, в Астане (Казахстан) стартует первый чемпионат мира по "кокпару" (кок-бору). Игры пройдут на ипподроме "Казанат".

Как сообщается, матч открытия пройдет между сборной Кыргызстана и Монголией. В этот же день вечером состоится официальное открытие мероприятия.

В чемпионате планируется выступление 12 зарубежных стран.

Отметим, по итогам жеребьевки в группу "А" попали Кыргызстан, Турция, США, Узбекистан, Монголия и Таджикистан. В группу "В" вошли Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан.

Призовой фонд игр составляет 18 млн тенге, что в долларах составляет примерно 54 тысячи. Из них за первое место вручат 10 млн тенге ($30 тыс.), за второе место 5 млн ($15 тыс.) и за третье место 3 млн ($9 тыс.).

Расписание чемпионата:

21 августа

Кыргызстан – Монголия Казахстан – Афганистан Узбекистан – Таджикистан Азербайджан – Китай Турция – США Россия – Венгрия

22 августа

Монголия - США Афганистан – Венгрия Таджикистан - Турция Китай– Россия Кыргызстан - Узбекистан Казахстан - Азербайджан

23 августа

Узбекистан - Монголия Азербайджан - Афганистан Турция - Кыргызстан Казахстан - Россия США - Россия Венгрия - Китай

24 августа

Турция - Монголия Россия - Афганистан США - Узбекистан Венгрия - Азербайджан Таджикистан - Кыргызстан Китай - Казахстан

25 августа

Монголия - Таджикистан Афганистан - Китай Узбекистан - Турция Азербайджан - Россия США - Кыргызстан Венгрия - Казахстан

27 августа

матч за третье место матч за первое место