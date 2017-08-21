Сегодня, 21 августа, ЦИК зарегистрировала кандидатуру Сооронбая Жээнбекова в президенты.

Кандидат от СДПК Сооронбай Жээнбеков предоставил более 45 тыс. подписных листов, прошел тестирование по госязыку, внес избирательный залог в 1 млн сомов, открыл избирательный фонд почти на 20 млн сомов и предоставил необходимый пакет документов.

Сегодня глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение кандидата в президенты. Согласно закону о выборах Жээнбеков должен сложить полномочия премьер-министра.

На сегодняшний день в списке кандидатов числятся 50 человек. Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатуру Темира Сариева и Омурбека Бабанова, остальные еще проходят процедуру регистрации.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.