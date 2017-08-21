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Меркель обвиняет Турцию в использовании Интерпола в корыстных целях

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Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает, что Турция злоупотребляет своим членством в международных организациях, в частности в Интерполе, передает DW. С помощью Интерпола Анкара добилась задержания в Испании немецкого писателя Догана Акханлы (Dogan Akhanli). Его выпустили на свободу только после телефонного разговора глав МИД Германии и Испании.

"Международные организации не должны использоваться в этих целях", - заявила Меркель в воскресенье, 20 августа, поздравив Акханлы с освобождением.

Сам Акханлы считает, что поводом для задержания стала содержащаяся в его произведениях критика турецкого общества и государства.

"Турции это определенно не нравится. Они пытаются заставить меня замолчать", - заявил он, добавив, что молчать не намерен.

Суд Мадрида освободил писателя в воскресенье. Как следует из постановления суда, у Турции есть 40 дней, чтобы обосновать требование об экстрадиции Акханлы. После этого суд рассмотрит обращение Анкары и примет окончательное решение. В течение этого времени немецкий писатель сможет оставаться на свободе, но ему запрещено покидать пределы Испании. Раз в неделю Доган Акханлы должен будет отмечаться в полиции.

URL: http://www.vb.kg/365091
Теги:
Германия, Турция, Ангела Меркель
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