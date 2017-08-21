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Жээнбеков сегодня покинет пост премьер-министра

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 21 августа, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подаст прошение об отставке. Об этом он сегодня заявил журналистам после регистрации своей кандидатуры в ЦИК.

По его словам, соратники предлагали ему оформить отпуск, однако он решил покинуть пост главы кабмина.

"Оформить отпуск и приостановить полномочия до окончания выборов. Я все это взвесил и решил подать прошение об отставке президенту. До этого мы этот вопрос с нашим президентом обсуждали, и он поддержал", - сказал он.

Жээнбеков подпишет прошение и подаст его президенту сегодня после обеда.

До утверждения нового премьер-министра он будет возглавлять правительство в статусе "исполняющего обязанности". Он добавил, что не знает, кто станет следующим главой правительства.

URL: http://www.vb.kg/365094
Теги:
выборы, отставка, правительство, президент, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Дениза Токоева
21.08.2017, 11:55
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Вот и по закону теперь. После этого если он продолжит оставаться на посту и ездить в командировки, тогда да, он нарушил закон. 

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