Погода
$ 68.64 - 68.87
€ 80.21 - 81.10

Сегодня: премьер подает в отставку, пенсии вырастут, террорист обезврежен

267  1
Виктория Куренева

Без премьера. Сегодня ЦИК зарегистрировала кандидатуру Сооронбая Жээнбекова в президенты.

Кандидат от СДПК Сооронбай Жээнбеков предоставил более 45 тыс. подписных листов, прошел тестирование по госязыку, внес избирательный залог в 1 млн сомов, открыл избирательный фонд почти на 20 млн сомов и предоставил необходимый пакет документов.

Кроме того, сегодня премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подаст прошение об отставке.

Пенсии вырастут. С 1 октября в Кыргызстане повысят размеры пенсий. Соответствующие документы подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

В пресс-службе правительства сообщили, что глава кабмина подписал постановления правительства "Об установлении размера базовой части пенсии с 1 октября 2017 года" и "Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2017 года".

По словам председателя Социального фонда Тенизбека Абжапарова, после повышения средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5 517 сомов. Рост к началу года составит 108,6%. Рост на момент повышения – 110,3%.

Осторожно, инфекция! В Бишкеке увеличилось количество заболевших острыми кишечными инфекциями. За последние двое суток в приемное отделение обратились 526 больных, госпитализировано в стационар - 209, из них с кишечной инфекцией - 118, в основном дети младшего возраста.

"В связи с увеличением числа больных с острой кишечной инфекцией медицинский персонал больницы работает с большой нагрузкой. В больнице развернуто шесть отделений, в каждом отделении находятся по 45-50 больных при санитарной норме - 30-35 больных", - сообщили в Минздраве.

Террорист обезврежен. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен гражданин КР С.Т., 1973 г. р., совершивший ложный телефонный звонок.

Напомним, 20 августа 2017 года примерно в 12.30 на пульт 102 дежурной службы ГУВД г. Бишкека позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в столичном ЦУМе заложена бомба. В ходе осмотра здания каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

Юг страны трясло. Сегодня, в Джалал-Абадской области произошло сильное землетрясение. Подземные толчки силой 5 баллов зафиксированы в 01.51.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана - в 5 км к югу-востоку от села Ор-Казган, в 10 км к северу-востоку от села Ак-Терек, в 45 км к северу-востоку от города Джалал-Абад и 82 км от города Ош. В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила 3-4,5 балла.

Азиатские игры. Сборная Кыргызской Республики по футзалу примет участие в пятых Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут с 17 по 27 сентября Ашхабаде (Туркменистан).

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, за комплект медалей в футзале будут бороться 18 сборных, которые поделены на четыре группы.

URL: http://www.vb.kg/365119
Теги:
Азиатские игры, землетрясение, телефонный террорист
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Тимур Байнудинов
21.08.2017, 18:10
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 32
Минусов: 32
Комментариев: 61

Жээнбеков сделал правильный шаг. Теперь перестанут говорить, что он нарушает правила.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  