Сегодня: премьер подает в отставку, пенсии вырастут, террорист обезврежен

Без премьера. Сегодня ЦИК зарегистрировала кандидатуру Сооронбая Жээнбекова в президенты.

Кандидат от СДПК Сооронбай Жээнбеков предоставил более 45 тыс. подписных листов, прошел тестирование по госязыку, внес избирательный залог в 1 млн сомов, открыл избирательный фонд почти на 20 млн сомов и предоставил необходимый пакет документов.

Кроме того, сегодня премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подаст прошение об отставке.

Пенсии вырастут. С 1 октября в Кыргызстане повысят размеры пенсий. Соответствующие документы подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

В пресс-службе правительства сообщили, что глава кабмина подписал постановления правительства "Об установлении размера базовой части пенсии с 1 октября 2017 года" и "Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2017 года".

По словам председателя Социального фонда Тенизбека Абжапарова, после повышения средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5 517 сомов. Рост к началу года составит 108,6%. Рост на момент повышения – 110,3%.

Осторожно, инфекция! В Бишкеке увеличилось количество заболевших острыми кишечными инфекциями. За последние двое суток в приемное отделение обратились 526 больных, госпитализировано в стационар - 209, из них с кишечной инфекцией - 118, в основном дети младшего возраста.

"В связи с увеличением числа больных с острой кишечной инфекцией медицинский персонал больницы работает с большой нагрузкой. В больнице развернуто шесть отделений, в каждом отделении находятся по 45-50 больных при санитарной норме - 30-35 больных", - сообщили в Минздраве.

Террорист обезврежен. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен гражданин КР С.Т., 1973 г. р., совершивший ложный телефонный звонок.

Напомним, 20 августа 2017 года примерно в 12.30 на пульт 102 дежурной службы ГУВД г. Бишкека позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в столичном ЦУМе заложена бомба. В ходе осмотра здания каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

Юг страны трясло. Сегодня, в Джалал-Абадской области произошло сильное землетрясение. Подземные толчки силой 5 баллов зафиксированы в 01.51.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана - в 5 км к югу-востоку от села Ор-Казган, в 10 км к северу-востоку от села Ак-Терек, в 45 км к северу-востоку от города Джалал-Абад и 82 км от города Ош. В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила 3-4,5 балла.

Азиатские игры. Сборная Кыргызской Республики по футзалу примет участие в пятых Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут с 17 по 27 сентября Ашхабаде (Туркменистан).

Как сообщает Федерация футбола Кыргызстана, за комплект медалей в футзале будут бороться 18 сборных, которые поделены на четыре группы.