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В Карагачевой роще трое парней ограбили пару и изнасиловали девушку

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Аида Джумашева, Родион Решетов

В Карагачевой роще трое парней ограбили и изнасиловали девушку. Информацию об этом сегодня, 22 августа, "ВБ" подтвердили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что 18 августа примерно в 22.00 злоумышленники находились в Карагачевой роще и распивали спиртные напитки. Увидев проходящих мимо парня с девушкой, они стали угрожать им физической расправой, после чего отобрали у пострадавших деньги и сотовые телефоны.

"Трое парней отвели девушку вглубь рощи и совершили групповое изнасилование. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт изнасилования. Известно, что злоумышленники угрожали потерпевшим ножом. По данному факту были задержаны трое парней, один из которых является гражданином Узбекистана, остальные двое - уроженцы Сузакского района. В настоящий момент подозреваемые водворены в СИЗО-1 Бишкека. Проводится следствие", - сообщили редакции.

Задержанные:

  1. 20-летний М. А. уулу, уроженец села Сузак Сузакского района Джалал-Абадской области
  2. 32-летний Ж. Ш., уроженец Джалал-Абада
  3. 21-летний К. Д., уроженец Джалал-Абада.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям 130 и 167 УК КР.

URL: http://www.vb.kg/365154
Теги:
ГУВД, изнасилование, кража, Бишкек
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Комментарии
Бишкекчанин
22.08.2017, 12:49

Не хватает слов передать мое возмущение по этому поводу. Эти нелюди должны сидеть в тюрьме пожизненно

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гражданин
22.08.2017, 13:14

Когда у нас введут смертную этих посвдим а потом выходят из зоны и опят кого то ограбят и изнасилуют

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Бек
22.08.2017, 13:50

В такие минуты тоска по славному городу Фрунзе в душе свербит и по СССР, где была "вышка"... Надо поискать в их биографии, а вдруг это их не первый раз... Ну вы поняли...

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Югославы
22.08.2017, 14:01

Вот лохи...лямку было бы за че тянуть и ответ держать....

0
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Эрмек
22.08.2017, 14:45

Расстрел

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Dima
22.08.2017, 15:00

Всё МВД Киргизии в отставку. Позор защитить простых граждан не можете от отморозков

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Касым Молдобаев
22.08.2017, 15:35
Карма: +124
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 200
Минусов: 76
Комментариев: 449

Нелюди. Строгий режим им и надолго. Там им обеспечат сладкую жизнь.

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Акыл Акыбаев
22.08.2017, 17:16
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 2
Комментариев: 10

Отрезать их члены или повесить со своими членами на дерево. Самих нужно износиловать огромными палками.

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