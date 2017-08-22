Страны СНГ смогут получить преференциальный статус наблюдателя в ЕАЭС

Страны СНГ смогут в преференциальном порядке получить статус наблюдателя в ЕАЭС. Об этом по итогам заседания ЕЭК в Чолпон-Ате заявил и.о. вице-премьер-министра КР Олег Панкратов.

По его словам, этот вопрос был одним из важных на повестке заседания.

"Серьёзным вопросом было проработка статуса наблюдателя. То есть мы предполагаем, что в ЕАЭС такой институт возникнет и чтобы диалог шел в том ключе, что мы должны предоставить преференциальный способ получения этого статуса для стран СНГ и более сложный для третьих стран. Это позволит более глубоко интегрироваться в зоне свободной торговли и иметь больший объем торговли", - сказал Панкратов.

Он добавил, что на другим важным вопросом было международное сотрудничество ЕАЭС.

"Очень важным направлением было международное сотрудничество. Союз получает запрос от разных стран и процесс движется. Мы обсуждали директивные переговоры с тремя странами – это Израиль, Корея, Сингапур. Это очень важное для нас направление", - отметил он.