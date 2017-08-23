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Организаторов экспозиции "Алтайское кочевье" наградили именными часами

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Руководитель Аппарата президента Сапар Исаков наградил именными президентскими часами и вручил благодарственные письма от имени Алмазбека Атамбаева особо отличившимся строителям, дизайнерам, консультантам, работникам государственных органов и местного самоуправления за проведение работы по организации экспозиции "Алтайское кочевье" в Центре кочевой цивилизации им. Курманжан Датки в селе Чон Сары-Ой Иссык-Кульской области, которая прошла 21-22 июля 2017 года.

В ходе проведения подготовительных мероприятий была собрана специальная экспозиция "Алтайское кочевье", произведены арт-объекты, которые были установлены на территории центра, подготовлена культурно-этнографическая программа для туристов и гостей комплекса с установкой 30 юрт. Проведены ремонтно-строительные работы на участке и в здании центра.

Форум "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", где приняли участие более 150 участников из 12 стран, был проведен по инициативе президента. Также в рамках данного форума был открыт Центр кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Чон Сары-Ой Иссык-Кульской области.

Центр кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в будущем призван стать уникальным центром науки и образования, демонстративной площадкой культур народов алтайской цивилизации.

На сегодняшний день экспозицию посетило около 8500 человек. Экспозиция получила широкое освещение, высоко оценивается экспертами и позитивно воспринимается гостями центра.

URL: http://www.vb.kg/365203
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, награда, президент, культура
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