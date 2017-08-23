Помощь от Казахстана. Кому и сколько денег достанется из $41 млн (список)

Техническая помощь от Казахстана направлена на реализацию мероприятий дорожных карт по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС. В частности на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, совершенствование ветеринарной, фитосанитарной и карантинной систем в соответствии с международными стандартами, модернизацию испытательных лабораторий и другие важные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.
Напомним, 22 августа в ходе IV Экономического форума "Иссык-Куль – 2017" был подписан Детализированный перечень мероприятий технического содействия Кыргызстану на сумму 41 млн долларов США между заместителем министра экономики КР Алмазом Сазбаковым и вице-министром финансов Казахстана Канатом Баедиловым.
Первый транш технической помощи на сумму 41 038 096 долларов США предназначен для следующих органов:
26 декабря 2016 г. в Санкт-Петербурег были подписаны соглашение между правительствами КР и РК о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и протоколы о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и о техническом содействии.
По соглашению помощь предоставляется поэтапно.
В последующем помощь будет предоставляться в зависимости от согласованных смет для последующего финансирования.