Помощь от Казахстана. Кому и сколько денег достанется из $41 млн (список)

Техническая помощь от Казахстана направлена на реализацию мероприятий дорожных карт по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС. В частности на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, совершенствование ветеринарной, фитосанитарной и карантинной систем в соответствии с международными стандартами, модернизацию испытательных лабораторий и другие важные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики КР.

Напомним, 22 августа в ходе IV Экономического форума "Иссык-Куль – 2017" был подписан Детализированный перечень мероприятий технического содействия Кыргызстану на сумму 41 млн долларов США между заместителем министра экономики КР Алмазом Сазбаковым и вице-министром финансов Казахстана Канатом Баедиловым.

Первый транш технической помощи на сумму 41 038 096 долларов США предназначен для следующих органов:

Государственная таможенная служба при ПКР – 3 286 800 долл.; Департамент профилактики заболеваний и госсанэпидемнадзора Министерства здравоохранения КР – 5 199 463 долл.; Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники Министерства здравоохранения КР – 1 863 523 долл.; Государственное агентство связи при ГКИТС КР – 553 000 долл.; Агентство противопожарной службы при МЧС КР – 749 621 долл.; Центр стандартизации и метрологии при МЭ КР – 4 622 486 долл.; Министерство сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации КР – 6 166 281,7 долл.; Государственная инспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности –15 833 718,3 долл.; ГП "НК "Кыргызтемиржолу" – 577 840 долл.; Департамент драгоценных металлов Минфина КР – 486 663 долл.; ГП "Центр единого окна" при МЭ КР – 1 698 700 долл.

26 декабря 2016 г. в Санкт-Петербурег были подписаны соглашение между правительствами КР и РК о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции и протоколы о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием и о техническом содействии.

По соглашению помощь предоставляется поэтапно.

В последующем помощь будет предоставляться в зависимости от согласованных смет для последующего финансирования.