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Нет "отмазкам". Штраф за отстрел снежного барса увеличился на миллион сомов

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Родион Решетов

В Кыргызстане резко вырос штраф за отстрел занесенного в Красную книгу снежного барса. С 18 августа сумма за убийство этого представителя семейства кошачьих возросла в три раза. На сегодняшний день браконьер будет обязан выплатить не 500 тысяч сомов как раньше, а 1,5 миллиона.

Кроме того, как отметил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов, избежать ответственности не получится и тем, кто использует шкуру барса как декор. Исключаются и оправдания, что охотник не сам подстрелил животное, а просто нашел.

Об этом стало известно на международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем. Стоит отметить, 18 августа вступили в силу новые нормативно-правовые акты и внесены изменения в законы. Все это ужесточает наказание за нарушение природоохранного законодательства.

URL: http://www.vb.kg/365256
Теги:
отстрел, снежный барс, браконьерство
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