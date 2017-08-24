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В Бишкеке ищут предполагаемых террористов. Оцеплены несколько районов

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Аида Джумашева, Глеб Куренев, Родион Решетов

В Бишкеке милиционерам угрожали пистолетами и гранатой. Об этом сегодня, 24 августа, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, сегодня в час ночи на перекрестке улиц Ауэзова и Горького сотрудники патрульной милиции остановили автомобиль, пассажиры которого стали угрожать правоохранителям пистолетами и гранатой.

Увидев происходящие, другие правоохранители перегородили проезд патрульной машиной. У злоумышленников не было шансов уйти от задержания, но еще один пассажир достал гранату и вырвал чеку, угрожая, что сейчас всех взорвет.

Милиционеры освободили проезд, после чего предполагаемые террористы скрылись с места происшествия. За ними велась погоня, однако догнать их так и не удалось. Был объявлен план перехват, но преступники все же сбежали. Впрочем, у милиционера остались документы водителя.

Правоохранительные органы приехали по адресу места проживания одного из подозреваемых. Но, как и следовало ожидать, в доме никого не было. Затем была обнаружена автомашина преступников. Ее бросили в жилом массиве "Кок-Джар" на улице Кулмырзаева. В салоне были обнаружены материалы экстремистского характера и мобильный телефон.

"В настоящий момент столичная милиция несет усиленный режим службы. Объявлен план-перехват", - сообщили редакции.

После нападения на сотрудников милиции появилась информация, что преступники находятся в районе пересечения улиц Молодая гвардия и Щербакова.

В этом районе в настоящий момент дежурят милиционеры. Они производят обход местных жителей. Поиски продолжаются.

Жители по улице Щербакова сообщают, что ночью ничего подозрительного не происходило. Ранее утром на месте были кинологи

Также по по предварительным данным, оцеплен также микрорайон Кок-Жар. В 5 микрорайоне оцепление уже снято.

Новость дополняется

URL: http://www.vb.kg/365257
Теги:
терроризм, Патрульная милиция
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Комментарии
Адилет Кадыров
24.08.2017, 12:00
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Если работает контора, то их найдут. Террористам не место в нашей стране!

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