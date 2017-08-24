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Алмазбек Атамбаев встретился с вице-президентом Афганистана

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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 августа, встретился с вице-президентом Афганистана Мохаммадом Сарваром Данишем.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества между государствами в различных сферах с учетом исторических и культурных связей между народами двух стран и в контексте реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов в регионе.

Атамбаев поблагодарил вице-президента Афганистана за приезд в Кыргызстан для участия в Форуме по сохранению снежного барса и его экосистем, отметив, что он призван обратить внимание вопросам сохранения биоразнообразия и экологических систем стран ареала обитания снежных барсов.

Мохаммад Сарвар Даниш передал Атамбаеву привет и наилучшие пожелания от президента Афганистана Ашрафа Гани, и отметил, что для афганской делегации участие в Форуме по сохранению снежного барса – большая честь. "Мы с большим интересом принимаем участие в форуме", - сказал он.

Мохаммад Сарвар Даниш также пожелал успешного проведения президентских выборов в Кыргызстане. "Положительные процессы, которые произошли в период вашего президентства, останутся в истории не только Кыргызстана, но и многих стран региона", - сказал он.

Во встрече также приняли участие генеральный директор Национального агентства Афганистана по защите окружающей среды Мустафа Захер и Чрезвычайный и Полномочный Посол Афганистана в Кыргызстане Мохаммед Исса Месбах.

URL: http://www.vb.kg/365265
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Афганистан, президент, снежный барс
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