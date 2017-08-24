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ГНС наказала глав 12 территориальных налоговых органов

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ВБ

По итогам 7 месяцев руководители 12 налоговых органов привлечены к дисциплинарной ответственности.

Руководители 12 территориальных налоговых органов привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе один из начальников понижен в должности. Как сообщает пресс-служба ГНС, соответствующий приказ подписал председатель ведомства Октябрь Абдыкаимов.

Руководители наказаны за неисполнение прогнозных показателей госбюджета по итогам 7 месяцев текущего года и слабую работу по взысканию налоговой задолженности.

Руководство ГНС поручило начальникам налоговых органов выполнить установленный план-прогноз по сбору налогов в бюджет в течение текущего года и предупредило, что в случае невыполнения прогнозных показателей доходной части бюджета, а также несвоевременного и некачественного исполнения поставленных перед ними задач к ним будут приняты самые жесткие меры вплоть до рассмотрения вопроса о соответствии занимаемой должности.

URL: http://www.vb.kg/365271
Теги:
ГНС, налоги
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