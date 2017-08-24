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Сегодня: и снова больной подсудимый, барс в законе, золотая Даша

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Виктория Куренева

Полезные встречи. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с вице-президентом Афганистана Мохаммадом Сарваром Данишем.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества между государствами в различных сферах с учетом исторических и культурных связей между народами двух стран и в контексте реализации крупных инфраструктурных и энергетических проектов в регионе.

Кандидат в премьеры ознакомил. Сегодня прошло заседание парламентской фракции СДПК в закрытом режиме, где рассматривался новый состав кабинета министров во главе с премьер-министром.

Как сообщил депутат данной фракции Абдувахаб Нурбаев, сегодняшнее заседание носило консультативно-ознакомительный характер, где члены фракции заслушали программу кандидата на пост премьер-министра Сапара Исакова.

Исаков ознакомил депутатов с программой, а также с кандидатами на пост вице-премьер министров.

И снова больной подсудимый. Обвиняемому в мародерстве экс-депутату парламента Райкану Тологонову требуется обследование для проведения операции. Об этом заявил сегодня журналистам.

"В данный момент мне требуется провести коронарографию и ангиографию. У меня высокая степень закупорки. Нужно провести две операции - одну на сонную артерию, вторую на сердце. Однако обследование в тех условиях, где меня содержат, невозможно. Сейчас решается вопрос: куда меня направят. Эту операцию нельзя откладывать, так как имеются высокие риски инсульта, либо инфаркта. Данные показатели выявлены на узи-доплере. Но ничего, мы держимся", - сказал Тологонов.

Барс в законе. В Кыргызстане резко вырос штраф за отстрел занесенного в Красную книгу снежного барса. С 18 августа сумма за убийство этого представителя семейства кошачьих возросла в три раза. На сегодняшний день браконьер будет обязан выплатить не 500 тысяч сомов как раньше, а 1,5 миллиона.

Кроме того, как отметил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов, избежать ответственности не получится и тем, кто использует шкуру барса как декор. Исключаются и оправдания, что охотник не сам подстрелил животное, а просто нашел.

В объезд. В связи с прокладкой теплосетей часть улицы Шота Руставели будет закрыта для движения автотранспорта.

Начиная с сегодняшнего дня будет закрыто дорожное движение по улице Шота Руставели от Сухомлинова с переходом на улицу Ахунбаева до улицы Ажыбек Баатыра, сообщают в Управлении капитального строительства.

Это связано с капитальным ремонтом теплосетей. Ремонтные работы осуществляет подрядчик ЗАО "Кайнар". Они завершатся 20 сентября текущего года.

Золотая Даша. Двукратная чемпионка Азии Дарья Маслова завоевала золото Всемирной универсиады, которая проходит в китайском Тайбэе. В беге на дистанции 10 тысяч метров среди женщин на старт вышли 17 участниц, в том числе кыргызстанка Маслова.

Однако финишную линю пересекли только 13 из них и Маслова преодолела эту дистанцию за 33 минуты 19.27 секунды. Этот результат принес ей золото Универсиады-2017.

URL: http://www.vb.kg/365277
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Райкан Тологонов, Сапар Исаков, Афганистан, спорт
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Комментарии
Арсений Максимов
24.08.2017, 17:55
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Надоели уже эти спектакли с болезнями мародеров. Сколько можно по кругу одно и то же повторять? Нет что ли врача, который осмотрит его и скажет, что все с ним нормально?

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Банин Александр
24.08.2017, 18:14
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Радует, что новые лица появляются у нас в государстве. Очень на них надеюсь и жду только прогресса, ничего другого народ не воспримет. А что касается мародеров, то они достали, один больной, другой вон тоже заболеть захотел, сердечник блин. Сценарий Келдибекова больше напоминает.

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Курстанбек Еркулов
24.08.2017, 20:21
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Молодец Дарья, успехов тебе!!!

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