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Еще один кандидат отказался участвовать в президентских выборах

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Айдана Абдуваитова

Один из претендентов на президентский пост - Бакыт Дегенбаев снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. Об этом сообщил сам Дегенбаев.

"Взвесив все плюсы и минусы, трезво оценивая сложившуюся ситуацию, мною и моей командой принято решение снять мою кандидатуру с предвыборной гонки. Процесс участия в выборах требует более тщательной подготовительной работы за много лет до самих выборов, поэтому мы решили, что на сегодня лучше будет потратить имеющиеся ресурсы на более конкретные проекты для развития республики", - объяснил он.

42-летний Бакыт Дегенбаев одним из первых подал заявление в ЦИК о выдвижении своей кандидатуры в июне. Он является председателем Ассоциации отечественных производителей и известен активной позицией в бизнес-среде. Несколько лет назад он создал популярную в Facebook группу "Покупай кыргызское" и занимался продвижением проекта "Инвестируй в Кыргызстан".

Напомним, в списке кандидатов ЦИК значатся 50 человек, большинство из них самовыдвиженцы. Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатуру Темира Сариева, Омурбека Бабанова, Сооронбая Жээнбекова и Бакыта Торобаева. Остальные кандидаты еще проходят процедуру регистрации.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

URL: http://www.vb.kg/365278
Теги:
выборы, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (72 материалов)
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Комментарии
Арсений Максимов
24.08.2017, 17:35
Карма: +58
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 225
Минусов: 167
Комментариев: 396

Простой клоун, который решил попиариться. Был он, нет его - никто не заметит.

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Жалоба модератору
Дениза Токоева
24.08.2017, 18:16
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 67
Минусов: 105
Комментариев: 113

Бесплатно рекламу получил, можно и отваливать решил этот бизнесмен.

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