Очередной отсев. Еще два кандидата в президенты сняли свои кандидатуры

Сегодня, 24 августа, в ходе пресс-конференции еще два кандидата на пост президента отказались от участия в выборах.

Так, по мнению экс-главы ГКНБ Марата Иманкулова честных выборов не будет, и уже заметны нарушения избирательного законодательства. Поэтому он дал совет всем кандидатам объединиться и поступить как это сделал он сам - отказаться от участия в выборах и поддержать самого достойного претендента.

"Я уже привел аргументы, почему я снимаюсь, не в пользу кого-то, а просто снимаюсь из-за того, что я не верю в то, что будут честные выборы. Я готов отказаться от своих амбиций и провести собрание, чтобы решить вопрос о передаче в пользу лидера свои голоса. Понимаете, я беспокоюсь за будущее нашей страны", - сказал Марат Иманкулов.

Затем выступил еще один заявленный кандидат - Сагынбек Абдрахманов. Его убеждения были схожи с Иманкуловым.

"Я хочу заявить официально, что на сегодня мы собрали 38 тысяч голосов. Но я и наш штаб вместе отказываемся сдавать наши подписи, потому что мы видим несправедливость, и поэтому мы отказываемся от участия в выборах", - заявил Сагынбек Абдрахманов.