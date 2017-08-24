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Очередной отсев. Еще два кандидата в президенты сняли свои кандидатуры

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Родион Решетов

Сегодня, 24 августа, в ходе пресс-конференции еще два кандидата на пост президента отказались от участия в выборах.

Так, по мнению экс-главы ГКНБ Марата Иманкулова честных выборов не будет, и уже заметны нарушения избирательного законодательства. Поэтому он дал совет всем кандидатам объединиться и поступить как это сделал он сам - отказаться от участия в выборах и поддержать самого достойного претендента.

"Я уже привел аргументы, почему я снимаюсь, не в пользу кого-то, а просто снимаюсь из-за того, что я не верю в то, что будут честные выборы. Я готов отказаться от своих амбиций и провести собрание, чтобы решить вопрос о передаче в пользу лидера свои голоса. Понимаете, я беспокоюсь за будущее нашей страны", - сказал Марат Иманкулов.

Затем выступил еще один заявленный кандидат - Сагынбек Абдрахманов. Его убеждения были схожи с Иманкуловым.

"Я хочу заявить официально, что на сегодня мы собрали 38 тысяч голосов. Но я и наш штаб вместе отказываемся сдавать наши подписи, потому что мы видим несправедливость, и поэтому мы отказываемся от участия в выборах", - заявил Сагынбек Абдрахманов.

URL: http://www.vb.kg/365285
Теги:
выборы
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (72 материалов)
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Комментарии
Чолпон Шакирова
24.08.2017, 18:09
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 96
Минусов: 103
Комментариев: 134

Вот клоуны, на что надеялись вообще? По сути это было понятно, что так сделают, но какие же хитрецы, набили типа цену, а теперь давайте мне должность и я поддержу вас. Циркачи, а не политики.

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