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Коалиция большинства ЖК поддержала Сапара Исакова на пост премьера

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Гулиза Авазова

Парламентская коалиция большинства поддержала кандидатуру Сапара Исакова на пост премьер-министра Кыргызстана. Такое решение было принято сегодня, 25 августа, на заседании.

Также коалиция поддержала новый состав правительства, предложенный Исаковым, и его программу.

Отметим, ранее "ВБ" стало известно о новых изменениях в кабмине. Почти аналогичный состав правительства сегодня предложил Исаков, кроме кандидата на пост министра финансов, им останется Адылбек Касымалиев.

Напомним, вице-премьером по вопросам экономики предлагают Душенбека Зилалиева вместо Олега Панкратова. Зилалиев сейчас является председателем Госкомитета по промышленности, энергетике и недропользованию.

А вице-премьером по вопросам границ предлагается кандидатура Темира Жумакадырова, ныне возглавляющего Совет безопасности. Сейчас пост вице-премьера занимает Жениш Разаков.

Также изменения коснутся некоторых министерств, в частности, вместо министра экономики Арзыбека Кожошева предложат кандидатуру 30-летнего Артема Новикова, который возглавляет отдел финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента.

Вместо Зилалиева, возможно, придет его же заместитель Уланбек Рыскулов, а заместитель главы Национального энергохолдинга Нурбек Абасканов займет место главы Госкомитета связи.

Вместо самого Сапара Исакова руководителем аппарата президента придет Акылбек Осмоналиев.

Как сообщается, в других министерствах и ведомствах пока изменений не будет

URL: http://www.vb.kg/365320
Теги:
парламент, правительство
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Комментарии
Касым Молдобаев
25.08.2017, 12:27
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Ну, что ж, молодость победила. Пусть теперь не подведут, покажут аксакалам, как нужно работать.

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