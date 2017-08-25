Погода
$ 68.51 - 68.76
€ 80.14 - 81.19

Аскар Сыдыков: Предлагаемая Исаковым программа "40 шагов" вселяет надежду

315  2
Кира Саввина

"В целом мы поработали хорошо с предыдущим премьер-министром, и было много хороших итогов. Надеемся, что со следующим молодым и прогрессивным правительством будет также складываться успешно работа", - сказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков, комментируя выдвижение Сапара Исакова на пост главы правительства и новый состав кабмина.

По его словам, с этими людьми МДС работал и в их предыдущих качествах.

"Мы поработали и с главой руководителя аппарата президента КР, главой Нацбанка и ГКПЭН. Со всеми этими людьми мы хорошо сотрудничали и надеемся, что дальше это сотрудничество продолжится", - говорит он.

Как отметил Сыдыков, хорошо, что молодые кадры идут в правительство.

"Это тоже такой хороший знак, курс на обновление. Поэтому надеемся, что у бизнеса пойдет хорошо в плане сотрудничества в дальнейшем. Ну и будет реализована предлагаемая Исаковым программа "40 шагов", которая очень амбициозна, а потому вселяет надежды", - подчеркнул исполняющий обязанности МДС.

"Поэтому мы постараемся со своей стороны оказать максимальную поддержку новому составу правительства, чтобы все усилия и задачи удалось реализовать совместными усилиями и помочь создать сильную экономику в стране. Также развивать экономику дальше", - заключил Аскар Сыдыков.

URL: http://www.vb.kg/365348
Теги:
правительство, Сапар Исаков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Чолпон Шакирова
25.08.2017, 14:23
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 96
Минусов: 104
Комментариев: 140

Вообще вселяет надежде, когда ставят молодых и прогрессивных людей на столь большие должности!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Арсений Максимов
25.08.2017, 15:03
Карма: +59
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 227
Минусов: 168
Комментариев: 401

Сейчас во всем мире век современных технологий. Все делается через компьютеры и гаджеты. А наши старые чинуши на компьютере ничего сделать не могут, кроме как в ворде двумя пальцами печатать. Как они будут внедрять современные технологии?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  