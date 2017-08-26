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В Казахстане предлагают штрафовать за оскорбление чувств атеистов

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Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана разработало законопроект, который вводит административную ответственность за оскорбление чувств атеистов.

Физическим лицам грозит штраф до 700 долларов помимо прочего за оскорбление чувств верующих и религиозных мест и атрибутики, воспрепятствование религиозной деятельности и за проявление радикализма, говорится в документе, опубликованном на сайте министерства 14 августа.

Министры, по аналогу с российским "пакетом Яровой", также предлагают ввести ответственность за осуществление миссионерской деятельности. Более того, религиозным организациям хотят запретить участвовать и финансировать политическую деятельность страны. Нарушившим закон грозит штраф, превышающий две тысячи долларов, а иностранцам в дополнение может грозить выдворение из страны.

Штраф до $680 грозит руководителям религиозных объединений, которые будут вовлекать в свою деятельность несовершеннолетних без письменного согласия обоих родителей.

Учеба в зарубежных религиозных вузах возможна будет только после получения религиозного образования в самом Казахстане и только в определенных учебных заведениях.

Также планируется запретить ношение и использование внешних атрибутов: предметов одежды, демонстрирующих принадлежность к "деструктивным идеологическим течениям".

URL: http://www.vb.kg/365350
Теги:
Казахстан, религия, штраф
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