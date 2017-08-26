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Зелень, фонтаны и Wi-Fi. В Бишкеке обновят четыре парка

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Бишкекглавархитектура завершила проектные работы по реконструкции четырех парков Бишкека: имени Фучика, Карагачевая роща, парк Победы имени Д. Асанова и Молодежного.

Как отмечает пресс-служба мэрии столицы, реализация данных проектов будет проходить поэтапно.

Проект реконструкции парка Фучика предусматривает широкие аллеи и дорожки, обширные партеры зелени и фонтан, мини-футбольное поле, воркаут, волейбольные площадки.

В северной части парка на месте бывшей танцплощадки предусматривается организация площадки для проведения спортивных и массовых мероприятий с зоной WI-FI и трибуной для зрителей.

Реконструкция парка Карагачевая роща предусматривает пробивку главной аллеи сквозь всю территорию парка в направлении с юга на север, а также полноценное освещение и видеонаблюдение, организацию водного отдыха на озерах Комсомольском и Пионерском. С западной стороны центральной аллеи предусматривается организация детских площадок для разных возрастных категорий. Также планируется размещение экспозиционной площадки – для специализированных и международных мероприятий, выставок цветов, этнографических выставок.

Проект реконструкции парка Победы предусматривает новые посадки с созданием новых ландшафтных групп с живописным оформлением отдельных участков парка, размещением детских игровых и шахматной площадок, а также для воркаута. Главная ось парковой композиции намечена от существующего памятника Блокадникам Ленинграда, знакового сооружения в парке, прибивается сквозь существующую аллею - открытого пространства - и далее через центральную круговую композицию с фонтаном примыкает к набережной реки Ала-Арча. Завершается открытым пространством - площадью для проведения массовых мероприятий. Вдоль указанной аллеи предусмотрен аллейный фонтан с ночной подсветкой из сплошного ряда водных струй.

Проектируемый парк Молодежный – многофункциональный парк культуры и отдыха. В южной и северной части парка со стороны реки Ала-Арча предусматривается размещение автостоянки. Зона активного отдыха и зона физической культуры, спорта и водного отдыха будут размещены вблизи главных входов. Предусматриваются широкие аллеи и дорожки, обширные партеры зелени с организацией фонтанного комплекса, мини-футбольное поле, скейтпарк, стритбол, скалодром и воркаут-площадка. Кроме того, в спортивной зоне проектом предусматривается размещение хозблока с пунктом милиции, раздевальней и туалетом. Наряду с деревьями, кустарниками и газонами в озеленении применяются цветники. В цветочном оформлении обеспечивается длительность и непрерывность цветения, включая и ассортимент цветочных растений, преимущественно многолетников.

Во всех парках также будет предусмотрено озеленение, реабилитация ирригационной сети с внедрением капельного орошения, установка камер видеонаблюдения и другие меры, направленные на создание безопасного и комфортного времяпровождения горожан и гостей столицы.

Мэрия просит все предложения и замечания по проектам отправлять на электронную почту МП "Бишкекглавархитектура": bga.kg@mail.ru либо Жороеву Марату Токторбековичу (начальник Управления благоустройства города и рекламы) – 31-72-95, 0771 69-72-33.

URL: http://www.vb.kg/365372
Теги:
Бишкекглавархитектура, мэрия, парк
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