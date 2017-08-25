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Жогорку Кенеш утвердил Сапара Исакова на пост премьер-министра

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Гулиза Авазова

Сегодня, 25 августа, на внеочередном заседании Жогорку Кенеша депутаты парламента путем голосования утвердили новый состав кабинета министров по главе Сапаром Исаковым.

Как ранее предложила коалиция большинства ЖК, голосование прошло в открытом режиме. Отметим, депутаты отдельно проголосовали за новый состав правительства, структуру, а также за программу кабмина.

В частности, за новый состав проголосовали 97 депутатов, против были шестеро из 103 зарегистрировавшихся.

Таким образом, решением парламента Кыргызстана премьер-министром станет Сапар Исаков.

После голосования, Исаков поблагодарил депутатов за поддержку, а также отметил, что оказанное доверие будет считаться авансом для нового кабинета министров.

Отметим, первым вице-премьером стал уже экс-глава Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов, вице-премьером по вопросам экономики стал Дуйшенбек Зилалиев.

А на пост вице-премьера по вопросам границ утвердили кандидатуру Темира Жумакадырова, до этого возглавляющего Совет безопасности. Чолпон Султаенбекова останется на посту вице-премьера по социальному блоку.

Утвержденный кабинет министров:

  1. Министр экономики - Артем Новиков
  2. Министр финансов - Адылбек Касымалиев
  3. Министр транспорта - Жамшитбек Калилов
  4. Министр сельского хозяйства - Нурбек Мурашев
  5. Министр юстиции - Уран Ахметов
  6. Министр иностранных дел - Эрлан Абдылдаев
  7. Министр внутренних дел - Улан Исраилов
  8. Министр образования и науки - Гулмира Кудайбердиева
  9. Министр здравоохранения - Талантбек Батыралиев
  10. Министр культуры, информации и туризма - Тугольбай Казаков
  11. Министр труда и социального развития - Таалайгуль Исакунова
  12. Министр чрезвычайных ситуаций - Кубатбек Боронов
  13. Глава Госкомитет национальной безопасности - Абдил Сегизбаев
  14. Глава Госомитета промышленности, энергетики и недропользования - Улан Рыскулов
  15. Глава Госкомитета информационных технологий и связи - Нурбек Абасканов.

URL: http://www.vb.kg/365377
Теги:
выборы, парламент, правительство, Талантбек Батыралиев, Сапар Исаков, Чолпон Султанбекова
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