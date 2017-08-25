Жогорку Кенеш утвердил Сапара Исакова на пост премьер-министра

Сегодня, 25 августа, на внеочередном заседании Жогорку Кенеша депутаты парламента путем голосования утвердили новый состав кабинета министров по главе Сапаром Исаковым.

Как ранее предложила коалиция большинства ЖК, голосование прошло в открытом режиме. Отметим, депутаты отдельно проголосовали за новый состав правительства, структуру, а также за программу кабмина.

В частности, за новый состав проголосовали 97 депутатов, против были шестеро из 103 зарегистрировавшихся.

Таким образом, решением парламента Кыргызстана премьер-министром станет Сапар Исаков.

После голосования, Исаков поблагодарил депутатов за поддержку, а также отметил, что оказанное доверие будет считаться авансом для нового кабинета министров.

Отметим, первым вице-премьером стал уже экс-глава Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов, вице-премьером по вопросам экономики стал Дуйшенбек Зилалиев.

А на пост вице-премьера по вопросам границ утвердили кандидатуру Темира Жумакадырова, до этого возглавляющего Совет безопасности. Чолпон Султаенбекова останется на посту вице-премьера по социальному блоку.

Утвержденный кабинет министров: