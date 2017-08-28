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Юные футболистки Кыргызстана сыграли вничью с Ираном

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Гулиза Авазова

Женская сборная Кыргызстана по футболу U-15 (до 15 лет) провела свой стартовый матч в международном турнире CAFA Girls Tournament 2017, который проходит в городе Гиссар (Таджикистан). Соревнования организованы для стран - участниц Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA).

Как сообщает Федерация футбола Таджикистана, свою стартовую игру кыргызстанки провели со сверстницами из Ирана. Матч завершился нулевой ничьей.

В другом поединке Узбекистан с крупным счетом одолел представительниц Таджикистана (8:2).

Отметим, в турнире играют 4 сборные - Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Ирана. Команды сыграют между собой по круговой системе, по итогам которого и будет определен победитель.

Сегодня подопечные Наталии Гайворонской встречаются со сборной Узбекистана.

Напомним, это не первый турнир под эгидой Центральноазиатской футбольной ассоциации. Ранее CAFA Cup проводился среди молодежных сборных до 19 лет, где сборная Кыргызстана завоевала серебро. Помимо этого, в прошлом году также за кубок CAFA боролись женские сборные до 19 лет и футболистки Кыргызстана завоевали бронзу. В этом году уже проводился турнир среди юношеских сборных U-15 (до 15 лет), где кыргызстанцам не удалось завоевать наград.

URL: http://www.vb.kg/365440
Теги:
турнир, футбол
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