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Задержаны другие подозреваемые в нападении на УПМ. Один пришел с повинной

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Аида Джумашева

В Бишкеке задержаны другие подозреваемые в нападении на сотрудников Управления патрульной милиции. Об этом сегодня, 28 августа, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что один из них скрылся в Казахстане, но потом сам пришел в правоохранительные органы с повинной.

"Один из нападавших на сотрудников милиции пересек границу Казахстана и сам же пришел с повинной в правоохранительные органы. Еще двух задержали сегодня", - проинформировали редакцию.

В свою очередь в пресс-службе ГКНБ сообщили, что задержание проводилось в рамках антитеррористических мероприятий. Подробности в ведомстве пообещали предоставить позже.

URL: http://www.vb.kg/365451
Теги:
ГКНБ, Казахстан, терроризм, Патрульная милиция
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