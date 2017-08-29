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В столице пройдет Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE

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На сцене Бишкекского городского драматического театра имени А. Умуралиева с 10 по 15 сентября пройдет IV Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE.

Основная цель фестиваля - интеграция кыргызского театрального искусства в мировое пространство, объединение народов средствами театрального искусства, провести диалог среди участников фестиваля, инициировать создание межкультурных проектов, представить зрителям новые веяния в театральном искусстве.

В фестивале примут участие высокопрофессиональные и талантливые деятели драматических видов искусств из разных стран мира. В программе фестиваля будут представлены разные театры и театральные школы с проведением мастер-классов по режиссуре и актерскому мастерству.

Программа фестиваля:

  1. 10 сентября в 19.00 - открытие фестиваля. Спектакль "Манасчы" по эпосу "Манас" в версии Жусупа Мамая. Исполняют актеры БГДТ им. А. Умуралиева. Режиссер-постановщик – Шамиль Дыйканбаев (г. Бишкек, Кыргызская Республика).
  2. 11 сентября в 15.00. "Есть музыка над нами" – моноспектакль по стихам и прозе О.Э. Мандельштама. Театр "Независимая школа", исполняет актриса Ирина Суркова (проект Москва – Россия и Бишкек – Кыргызстан).
  3. 11 сентября в 19.00. Моноспектакль "Цветы для Элджернона" - "Театр с улицы Роз", г. Кишинев, Молдова. Исполняет Алексей Штырбул. Моноспектакль поставлен по роману Дэниела Киза, инсценировка заслуженного деятеля искусств Молдовы Ю. Хармелина.
  4. 12 сентября в 19.00. Моноспектакль "Амок" – театр "Пилиес", г. Клайпеда, Литва. Исполняет Габриелюс Запальскис.
  5. 13 сентября в 19.00. Моноспектакль "Царские письма" - авторский проект Татьяны Хазановской, г. Тель-Авив, Израиль. Исполняет Татьяна Хазановская.
  6. 14 сентября в 19.00. Спектакль "Медея/Коллаж" - Центр драматургии и режиссуры, проект "Not форм. ART", г. Уфа, Башкирия, РФ. Исполняют Альбина Файзуллина, Данил Гуфранов.
  7. 15 сентября в 19.00. Моноспектакль "Дай руку – вот моя грудная клетка" по стихам В. Маяковского – ГАУК ВО "Владимирский академический областной драматический театр" г. Владимир, Российская Федерация. Исполняет Николай Горохов.

URL: http://www.vb.kg/365457
Теги:
театр, Бишкек
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