В столице пройдет Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE

На сцене Бишкекского городского драматического театра имени А. Умуралиева с 10 по 15 сентября пройдет IV Международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE.

Основная цель фестиваля - интеграция кыргызского театрального искусства в мировое пространство, объединение народов средствами театрального искусства, провести диалог среди участников фестиваля, инициировать создание межкультурных проектов, представить зрителям новые веяния в театральном искусстве.

В фестивале примут участие высокопрофессиональные и талантливые деятели драматических видов искусств из разных стран мира. В программе фестиваля будут представлены разные театры и театральные школы с проведением мастер-классов по режиссуре и актерскому мастерству.

Программа фестиваля: