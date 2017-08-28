Суд по делу журналиста Зулпукара Сапанова перенесли

Сегодня, 28 августа, в Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное заседание по делу главного редактора газеты "Учур" Зулпукара Сапанова. Напомним, журналиста обвиняют в разжигании межнациональной розни. Он написал книгу "Кыргызы не мусульмане". По данным СМИ, в книге автор исследует языческие верования кыргызов, писания Корана, Библии, Торы и других священных книг. Сапанов делает вывод, что сейчас священнослужители навязывают народу веру в Аллаха.

Возмущенные публикацией представители Духовного управления мусульман подали заявление в Генпрокуратуру. В ДУМКе заявили, что книга Сапанова оскорбляет духовные ценности мусульман. Расследованием занимался Госкомитет нацбезопасности.

Сегодня Сапанов должен был выступить с последним словом, после чего суд должен вынести приговор.

Однако в связи с тем, что подсудимый не явился в суд, процесс отложили на 12 сентября.

Из СИЗО в суд пришла справка о том, что у подсудимого невралгия.