"Бескровная революция" президента Атамбаева

За последние дни в политической сфере страны произошло два знаковых события, отражающих качественные изменения в элите Кыргызстана. Во–первых, вынесение обвинительного приговора лидеру партии "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву, а во–вторых, выдвижение на пост премьер–министра руководителя аппарата президента Сапара Исакова. Попробуем разобраться, в чем смысл этих событий, каковы их причины и возможные последствия.

Три возраста истеблишмента

Политическую ситуацию и политические процессы в стране можно описывать с разных идейных позиций: с точки зрения либеральной, националистической и социалистической идеологий. В итоге, конечно, оценки происходящего будут сильно разниться. Для создания более объективной картины происходящего в истеблишменте можно использовать теорию циркуляции элит, разработанную итальянским социологом Вильфредо Парето. Он считал, что в любом обществе, независимо от господствующей в нем идеологии, обязательно присутствует элита. То есть пассионарное, волевое, активное и предприимчивое меньшинство, управляющее массами, которое проходит стадии становления, взросления и старения.

На первой стадии элита свободно принимает в свои ряды наиболее активных политических и общественных деятелей, так называемых пассионариев, тем самым серьезно усиливается и делает оппозицию практически беспомощной.

На этапе становления вход для большей части пассионариев закрывается, действующая элита усиливает свои позиции, руководствуясь принципами преданности и своячества. Тогда–то и зарождается контрэлита, также способная управлять массами, но в силу целого ряда социально–политических и экономических ограничений лишенная такой возможности. Она начинает сплачиваться, искать идеологические и иные основания для дискредитации действующей элиты и возможности занять ее место.

Когда элита оказывается в стадии старения, представителям контрэлиты попасть в ее состав уже невозможно - власть передается только "по наследству". Сама же действующая элита занята исключительно попытками нейтрализовать противника, который день ото дня становится сильнее, принимает меры для сплочения и в конце концов опрокидывает старую власть, занимая ее место. Революция, превращение контрэлиты в элиту являются закономерным итогом борьбы двух сил.

Существует и антиэлита. Это, как правило, люди творческих профессий - поэты, художники, артисты, а также криминальные элементы, члены неправительственных организаций и т.д. Они в целом поддерживают контрэлиту в ее стремлении сместить действующую власть, со своей стороны критикуют ее и даже предпринимают попытки свержения. Однако антиэлита по своей сути управлять обществом не способна, поэтому зачастую даже не стремится идти во власть.

Необходимо отметить и то, что интересы элиты, контрэлиты и антиэлиты в той или иной отдельной стране могут совпадать с интересами элиты более сильного государства или крупных международных структур. В этом случае иностранная элита государства оказывает финансовую, информационную и иного рода поддержку тем или иным внутренним силам в их стремлении сохранить либо свергнуть власть.

Классический расклад Парето

Распад Советского Союза и образование новых независимых государств, в числе которых оказался и Кыргызстан, стали следствием ротации элит. Это случилось, когда верхушка Коммунистической партии СССР утратила способность сохранять существующее положение вещей, а контрэлита при поддержке Запада сумела отстранить от власти позднесоветскую партийную номенклатуру.

На тот момент ученый, партийный работник и член ЦК КПСС Аскар Акаев был активным членом советской контрэлиты. И именно он поддержал Бориса Ельцина в его противостоянии путчистам, руководителям КПСС, объединившимся в ГКЧП, которые 19 августа 1991 года хотели, взяв реванш, сохранить Советский Союз и, естественно, свои позиции.

В самом Кыргызстане благодаря прямой поддержке Демократического движения Кыргызстана (ДДК), объединившего в свои ряды 24 различные общественно-политические организации и проводившего митинги и голодовки, Аскар Акаев 27 октября 1990 года стал первым президентом тогда еще Киргизской ССР.

Большинство участников ДДК были яркими представителями антиэлиты. В качестве же контрэлиты выступили депутаты, сформировавшие в Верховном Совете Киргизской ССР фракцию "За демократическое обновление и гражданское согласие в Киргизии", которая выступала за демократизацию и резко критиковала власть в лице партийного руководства республики. Уже к сентябрю 1991–го большинство коммунистов было снято с руководящих постов, а Аскар Акаев одержал победу на всенародных выборах президента 12 октября 1991 года.

Пятнадцать лет правления Аскара Акаева стали классической иллюстрацией к теории Парето. Если на первом этапе в его окружение входит много достойных и ценных кадров, включая и бывших партийных деятелей, то постепенно их место заняли родственники, друзья и лаборанты. Семейное правление превратило власть в привилегию, руководящие посты и самые доходные сферы бизнеса поделили между теми, кто имел "доступ к телу".

Правящая элита оторвалась от контакта с массами и стала неспособной адекватно отвечать на политические и социальные вызовы. Поэтому с 2000 года в Кыргызстане из числа оппозиционных деятелей начала формироваться контрэлита. В декабре 2004–го из пяти оппозиционных блоков возник альянс "Народное движение Кыргызстана" (НДК) во главе с Курманбеком Бакиевым.

При этом чаяния НДК совпали с интересами западной глоалистской элиты, которая в период либеральных реформ закрывала глаза на авторитаризм Акаева, но не смогла смириться с его отказом от перехода к парламентской форме правления. Антиэлиту тогда представляли прозападные неправительственные организации и представители криминальных структур.

Закономерным итогом такого развития событий стала так называемая тюльпановая революция 24 марта 2005 года, которая привела к власти Курманбека Бакиева.

Второй президент независимого Кыргызстана умудрился пройти разрушительный путь своего предшественника всего за пять лет - за срок в три раза меньший, чем Акаев. Поначалу часть его соратников по политической борьбе заняла целый ряд государственных постов. Однако спустя пару лет распался его тандем с Феликсом Куловым, Омурбек Текебаев покинул пост спикера Жогорку Кенеша. И уже бывшие соратники стали выводить людей на многочисленные митинги с требованием введения в Кыргызстане парламентского правления.

После ухода Медета Садыркулова с поста руководителя президентской администрации правящая элита стала представлять собой лишь один семейный клан Бакиевых, в котором главную роль играли брат и сын президента - Жаныш и Максим Бакиевы. Семейство не ограничилось захватом всех доходных сфер в бизнесе и начало приватизацию крупных государственных компаний. Пошел открытый грабеж народа КР, чьи интересы тогда игнорировались полностью.

Пытаясь противодействовать становлению новой контрэлиты, они не брезговали и политическими убийствами. Многим тогда казалось, что Бакиевы пришли всерьез и надолго. Но закон Парето неумолим: не хочешь обновлять элиту активными социальными элементами, способными адекватно реагировать на текущие вызовы, - готовься к потере власти. Так и случилось: в результате народных волнений 7 апреля 2010 года власть в стране перешла к временному правительству.

Приговор для старой гвардии

Как правило, новая элита отличается мощной энергетикой, динамизмом и созидательностью. Ее представители проводят реформы практически во всех сферах жизнедеятельности государства. Однако члены временного правительства, придя во власть, ограничились тем, что за короткое время выполнили главное требование Запада по установлению в Кыргызстане парламентской республики. А также приняли меры по усилению гражданского общества путем введения в государственных учреждениях наблюдательных советов. На этом успокоились и занялись вопросами исключительно личного обогащения.

Поэтому и напрашивается вывод, что на этапе противостояния Бакиеву контрэлитой, воспользовавшейся недовольством народа, оказались не члены временного правительства, а глобалистские структуры Запада. Так что в лице большинства временщиков мы имели дело с псевдоэлитой, действовавшей по указанию своих хозяев.

Установление парламентской республики и усиление гражданского общества должны были обострить противоречия в составе правящей верхушки, ослабить государство и дать возможность сформироваться новой контр-элите в лице представителей международных сетевых структур религиозного характера. Новой контрэлите, имеющей крепкие идейные основы, не составило бы особого труда свергнуть светскую власть, представители которой озабочены лишь личными интересами.

Однако избранный на пост президента КР в ноябре 2011 года Алмазбек Атамбаев, судя по всему, с таким развитием событий был не согласен. Наблюдавший эти процессы изнутри, он понимал, что с такой компанией будет очень трудно сохранить государство, и стал постепенно проводить ротацию правящей элиты, назначая на руководящие посты молодых управленцев и резко ослабляя возможность влиять на политические и экономические преобразования для представителей "старой гвардии".

Так, в 2014 году генеральным прокурором стала Индира Джолдубаева. В 2015–м на пост главы Госкомитета национальной безопасности назначается Абдиль Сегизбаев. В том же году генеральным директором КТРК становится Илим Карыпбеков. С ноября 2016–го министром внутренних дел стал Улан Исраилов. В марте текущего года Сапар Исаков назначается руководителем апарата президента КР. Их возраст варьируется от 37 до 44 лет. И это только те, чьи имена на слуху.

Закономерным результатом кадровой политики президента Атамбаева стало выдвижение Сапара Исакова на пост премьер–министра. Это своего рода знак, что новая элита сформирована и готова проявить себя в полной мере.

Таким образом, слова Алмазбека Шаршеновича, сказанные им в Брюсселе в феврале, имели серьезную подоплеку. В частности, он заявил тогда, что "мы молимся, чтобы элита Кыргызстана быстрее очистилась. Я думаю забрать с собой многих из них в конце года". Также он выразил надежду на то, что вместо "завистливых политиков придут молодые чистые кадры".

За последние годы на роль контрэлиты претендовали многие, но все попытки добиться власти оказались безуспешными. В их числе Камчыбек Ташиев, представители "Народного фронта", члены движения "Аттан", "Народного парламента" и сторонники Садыра Жапарова. Однако им не хватило политической воли, их доводы и основания оказались неубедительными для масс. Не досталось им и поддержки со стороны иностранных элит.

Тем временем внушительная часть прежней верхушки была отстранена от власти в связи с уголовным преследованием по обвинению в коррупции и злоупотреблении должностным положением. При этом надо отметить, что многие уголовные дела на политиков были возбуждены бывшим генеральным прокурором Аидой Саляновой, которая сейчас сама оказалась в роли обвиняемой.

Наиболее известным среди "арестантов" стал Омурбек Текебаев, которому 16 августа был вынесен обвинительный приговор за коррупционное преступление. Долгое время он был, пожалуй, самым влиятельным политиком из тех, кто оппонировал президенту. Однако Омурбек Чиркешович, активно участвовавший в свержении двух беглых президентов, в этом противостоянии проиграл. Причины те же - народ ему не поверил, а Запад не поддержал.

"Тихая революция" Алмазбека Атамбаева не закончилась. Новая элита находится в стадии становления. В ближайшие два–три месяца ей предстоит пройти один из главных экзаменов - на жизнеспособность. Выборы президента - это ее выборы. И она наравне со своим "старшим товарищем", уже экс–премьер–министром Сооронбаем Жээнбековым, будет участвовать в них. Другого пути нет.

Поверженные, конечно, тоже не будут отсиживаться. Они жаждут реванша и продолжат борьбу. Ведь когда есть элита, появление контрэлиты, своей или иностранной, - вопрос времени, причем недолгого.

Рецепты выживания для зародившегося нового, чистого истеблишмента прост: не терять связи с народом, периодически проводить ротацию, пополняя свои ряды наиболее достойными кадрами, вовремя распозновать политические, социальные и экономические вызовы и адекватно реагировать на них. И еще - никогда не ставить свои личные интересы выше интересов народа и государства.

Бахтияр Эркимбаев, руководитель исследовательской группы IZ.