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Президент заложил капсулу в уникальную школу в элитном районе Бишкека

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Родион Решетов

Сегодня, 29 августа, в Бишкеке было положено начало строительства общеобразовательной школы. На церемонии закладки капсулы присутствовал глава государства Алмазбек Атамбаев.

Отметим, данная школа находится в районе улиц Токомбаева и Сухэ-Батора на территории в 3,5 гектара. Само же здание будет площадью 13,5 тысячи квадратных метров. Первых учеников общеобразовательное учреждение планирует встретить в новом учебном году 2019 года.

Согласно плану, школу воздвигнут в четыре этажа. В нем будет размещено 33 класса на 960 учащихся. Кроме того, здесь будет находиться, помимо привычных спортивных зон, два крытых плавательных бассейнов.

Алмазбек Атамбаев во время закладки капсулы в фундамент отметил, что это уникальная школа.

"Я надеюсь, что таких школ будет больше. Эта капсула, которую мы сейчас заложили, покажет, что мы стремимся к хорошему. Это будет уникальная школа. И я попросил, чтобы именно в Бишкеке ее построили. Потому что здесь не хватает школ", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Затем после торжественной речи глава государства отметил достижения и вклады некоторых кыргызстанцев госнаградами.

URL: http://www.vb.kg/365515
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент, строительство, школа
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Комментарии
Нурлан Баймуратов
29.08.2017, 18:10
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Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 3

Это очень хорошая новость! Хорошо потому что нынешняя власть строитбольше школ, чем предыдущие президенты вместе взятые.  Пускай не останавливаются на достигнутом и строят побольше таких образовательных учреждений. Я живу в Кок-Жаре и там в прошлом году построили огромный садик. Теперь этот район обеспечен детским учреждением !  Так что я по себе знаю, как это прекрассно, когда строят школы и детские сады! 

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Касым Молдобаев
29.08.2017, 18:27
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Оппозиция в свое время столько сил потратила на истерики вокруг прихода Газпрома на наш рынок, а по факту они не только наладили газовую инфраструктуру, но еще и регулярно вкладываются в строительство социальных объектов.

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Банин Александр
29.08.2017, 18:31
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Плюсов: 80
Минусов: 133
Комментариев: 135

Нурлан Баймуратов

Это очень хорошая новость! Хорошо потому что нынешняя власть строитбольше школ, чем предыдущие президенты вместе взятые.  Пускай не останавливаются на достигнутом и строят побольше таких образовательных учреждений. Я живу в Кок-Жаре и там в прошлом году построили огромный садик. Теперь этот район обеспечен детским учреждением !  Так что я по себе знаю, как это прекрассно, когда строят школы и детские сады! 

А кто-то этого не понимает и слепо верит мародеру...

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