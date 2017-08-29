Президент заложил капсулу в уникальную школу в элитном районе Бишкека

Сегодня, 29 августа, в Бишкеке было положено начало строительства общеобразовательной школы. На церемонии закладки капсулы присутствовал глава государства Алмазбек Атамбаев.

Отметим, данная школа находится в районе улиц Токомбаева и Сухэ-Батора на территории в 3,5 гектара. Само же здание будет площадью 13,5 тысячи квадратных метров. Первых учеников общеобразовательное учреждение планирует встретить в новом учебном году 2019 года.

Согласно плану, школу воздвигнут в четыре этажа. В нем будет размещено 33 класса на 960 учащихся. Кроме того, здесь будет находиться, помимо привычных спортивных зон, два крытых плавательных бассейнов.

Алмазбек Атамбаев во время закладки капсулы в фундамент отметил, что это уникальная школа.

"Я надеюсь, что таких школ будет больше. Эта капсула, которую мы сейчас заложили, покажет, что мы стремимся к хорошему. Это будет уникальная школа. И я попросил, чтобы именно в Бишкеке ее построили. Потому что здесь не хватает школ", - сказал Алмазбек Атамбаев.

Затем после торжественной речи глава государства отметил достижения и вклады некоторых кыргызстанцев госнаградами.