Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет в Бишкек 6 сентября

6 сентября состоится первый визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства КР.

Сегодня, 30 августа, по инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Сапара Исакова с его узбекским коллегой Абдуллой Ариповым. Они обсудили вопросы развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по приграничным вопросам.

Кроме того, премьер-министры обсудили предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, который запланирован на 6 сентября.

Отметим, предстоящий визит Шавката Мирзиёева в Бишкек станет первым в статусе президента. Саммит глав государств СНГ в Бишкеке в сентябре прошлого года Мирзиёев пропустил в связи с подготовкой к президентским выборам. Тогда страну представлял министр иностранных дел РУз Аблазиз Камилов.