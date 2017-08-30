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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет в Бишкек 6 сентября

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6 сентября состоится первый визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек. Об этом сообщили в пресс-службе правительства КР.

Сегодня, 30 августа, по инициативе узбекской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Сапара Исакова с его узбекским коллегой Абдуллой Ариповым. Они обсудили вопросы развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия по приграничным вопросам.

Кроме того, премьер-министры обсудили предстоящий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан, который запланирован на 6 сентября.

Отметим, предстоящий визит Шавката Мирзиёева в Бишкек станет первым в статусе президента. Саммит глав государств СНГ в Бишкеке в сентябре прошлого года Мирзиёев пропустил в связи с подготовкой к президентским выборам. Тогда страну представлял министр иностранных дел РУз Аблазиз Камилов.

URL: http://www.vb.kg/365516
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Комментарии
Чолпон Шакирова
30.08.2017, 17:06
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 100
Минусов: 108
Комментариев: 149

Хороший ответ тем кто хочет, что мы с Узбекистаном не дружили. Кому то не нравится, что у нас дружеские и теплые отношения.

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