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Невестка обезглавила свекровь, чтобы замести следы убийства

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Аида Джумашева, Айдана Абдуваитова

В убийстве 51-летней Жумагул Арзыбаевой подозревается ее сноха. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в пресс-службе УВД города Ош.

По ее данным, найденная в выходные дни в Оше в мусорном баке обезглавленная женщина оказалась жительницей села Кашка-Суу Чон-Алайского района 51-летняя Жумагул Арзыбаева. 28 августа по подозрению в убийстве сотрудники милиции задержали ее невестку - 26-летнюю Умсунай. и сестру девушки - 37-летняя Гулнара.

"Со слов Умсунай, свекровь постоянно унижала ее и хотела развести с мужем. 26 августа примерно в 07.00 утра муж девушки ушел на работу, в это время свекровь вновь угрожала тем, что разведет их и ушла в свою комнату. После этого невестка взяла камень со двора и ударила несколько раз свою свекровь. Когда поняла, что убила ее, позвонила своей сестре и сообщила об этом. Далее собрав двоих детей, направилась к ней. Позже вдвоем с сестрой они вернулись к месту убийства, положили труп в большую сумку, вытащили его на балкон и решили расчленить. Отрезав голову женщины решили отделить ноги убитой от тела, но не смогли. Купив предварительно на базаре новый нож и коммерческую сумку злоумышленницы положили тело в сумку, а голову в отдельный полиэтиленовый пакет", - проинформировали в ГУВД.

Вечером того же дня по данным милиции примерно в 21.30-22.00 Умсунай вытащила сумку с трупом и вывезла в микрорайон Курманджан Датка, где и выкинула в мусорный бак. Ее подельница Гулнара отрезанную голову вывезла в другой район и тоже выкинула в мусорный бак. На сегодняшний день голова женщины не найдена.

Подозреваемые водворены в ИВС, следствие продолжается.

Напомним, 27 августа, работники МП "Тазалык" обнаружили в мусорном баке труп женщины. У нее была отрезана голова, остались следы попыток отрезать и ноги.

URL: http://www.vb.kg/365523
Теги:
Ош, убийство, УВД
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Комментарии
Сагын Жолдошев
29.08.2017, 19:31
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Комментариев: 13

Любое преступление оно оставляет свои следы. Современная технология легко расскрывает любых преступлений. Лучше быть поддальше от преступлений.

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