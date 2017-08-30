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Панкратов: Для РУз статус наблюдателя в ЕАЭС расширит сотрудничество с КР

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Айдана Абдуваитова

Торгово-экономическая политика ЕАЭС в отношении третьих стран рано или поздно станет проблемой для Узбекистана. Об этом заявил экс-вице-премьер-министр КР Олег Панкратов, выступая на круглом столе в пресс-центре "ВБ".

По его словам, участие Узбекистана в договоре о зоне свободной торговли в СНГ создает правовые условия для развития торговли между странами, но в перспективе регламенты ЕАЭС все же образуют барьеры для торговых отношений участников Союза с третьими странами, в том числе и с Узбекистаном.

Панкратов считает, что получив статус наблюдателяв ЕАЭС, Узбекистан может укреплять торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС, в том числе и с Кыргызстаном.

"Это такой институт, который не требует от участника принятия на себя каких-либо обязательств, но при этом страна, которая такой статус получает, будет иметь возможность участвовать во всех структурах управлениях Союза и своими глазами мониторить процессы ЕАЭС. Статус этот для стран СНГ будет достаточно просто получить. Я думаю, Узбекистану в эту сторону можно посмотреть, и это расширило бы наши точки соприкосновения как в двустороннем формате, так и в формате многосторонних объединений", - уверен Панкратов.

URL: http://www.vb.kg/365526
Теги:
Олег Панкратов, Узбекистан, ЕАЭС
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