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Обвал на шахте в Сулюкте. Пострадали четыре человека

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Глеб Куренев

Вечером, 28 августа, в шахте в Сулюкте произошел обвал. Об этом сообщили в больнице города.

Сообщается, что обвал произошел вечером 28 августа. На помощь к пострадавшим пришли местные жители, троих доставили в больницу, одному пострадавшему оказали помощь на месте. Также ряд СМИ сообщает, что на место происшествия выезжали сотрудники МЧС, однако в министерстве эту информацию опровергли и сказали, что вызов к ним не поступал.

Стоит отметить, 24 августа на шахте в Сулюкте погиб 11-летний мальчик. Одна из шахт была затоплена, в результате чего погиб ребенок.

В конце 2016 года в результате обрушения породы погиб проходчик.

URL: http://www.vb.kg/365535
Теги:
уголь
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