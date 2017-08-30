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МВД предлагает ужесточить наказание за скотокрадство

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Айдана Абдуваитова

Министерство внутренних дел предлагает прописать в Уголовном кодексе статью за скотокрадство. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

В декабре прошлого года была принята новая редакция Уголовного кодекса КР, в которой отсутствовала отдельная статья о скотокрадстве. В действующей редакции оно входит в состав преступления по статье 200 ("Кража") и наказывается административным штрафом или лишением свободы от 2 до 7 лет в зависимости от размера ущерба. Если он составляет менее 10 тыс. сомов, то преступление проходит по статье 90 кодекса о проступках, как "Кража в незначительном размере".

В МВД отмечают, что такой подход создает проблемы для борьбы со скотокрадством.

"На практике это может привести к нежелательным последствиям. Например, в случае кражи двух овец по Уголовному кодексу это не является уголовно наказуемым деянием, а является проступком. Среднерыночная цена одной овцы составляет 5 000 сомов, а для того, чтобы образовался состав кражи, необходима сумма ущерба свыше 10 000 сомов. Соответственно, это даст возможность уходить преступникам от уголовной ответственности и вызовет возмущение со стороны потерпевших и общественности в целом", - говорится в справке-обосновании.

В республике скотоводство является одним из основных видов хозяйственной деятельности и потому скотокрадство наиболее распространенный вид преступления. Имеются примеры, когда в селах некоторые семьи живут за счет содержания одной коровы, и похищение скота наносит им существенный урон.

"Выделение кражи скота из статьи "Кража" в отдельную статью прежде всего обусловлено тем, что, в первую очередь по своей квалификации кража скота является преступным деянием, совершаемым в основном в крупных размерах и преступной группой, которое требует особого подхода в организации работы по раскрытию и предупреждению. В том случае, если кража скота останется в общей статье "Кража", проведение оперативно-разыскных мероприятий не даст положительного результата в связи с тем, что работа в данном направлении требует специфического подхода, опыта и навыков сотрудников, функционально занимающихся раскрытием краж личного имущества. Сотрудник, функционально закрепленный за линией борьбы с кражей скота, на протяжении значительного периода времени, работая в должности, вырабатывает особые качества работы, и у сотрудника, занимающегося раскрытием краж личного имущества в общем, возникнут определенные трудности в проведении оперативно-разыскных мероприятий по раскрытию краж скота", - объяснили авторы законопроекта.

В МВД предлагают отдельно прописать преступление в пункте 1 ("Скотокрадство") статьи 200 ("Кража") и наказывать лишением свободы на срок от 2 до 10 лет с выплатой штрафа в зависимости от обстоятельства преступления.

URL: http://www.vb.kg/365550
Теги:
законопроект, кража, скотокрадство, МВД
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