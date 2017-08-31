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Виновники смертельных ДТП не смогут "договориться" с пострадавшими

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Айдана Абдуваитова

Виновники ДТП не смогут самостоятельно урегулировать проблему с пострадавшим. Законодательный заслон будет поставлен в рамках комплекса мер по борьбе с ДТП.

30 августа, премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление о реализации комплекса мер по уменьшению ДТП. Исполнение этих мер будет контролировать вице-премьер-министр Темир Джумакадыров.

Он рассказал, что документ состоит из шести блоков, которые предусматривают автоматизацию всех дорожных процессов, усиления порядка в службах, связанных с дорогами и другое.

Одним из главных задач, подчеркнул вице-премьер-министр, является резкое ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения.

"Мною была поставлена задача перед соответствующими министерствами с тем, чтобы они в ближайшее время внесли предложения о том, чтобы в разы ужесточить наказание на нарушение ПДД. Эти меры предусматривают, что езда в нетрезвом состоянии будут караться очень жестко. Кроме этого, если это приводит к ДТП со смертельным исходом, то это будет оцениваться как публично-частное право, где уже пострадавшая сторона не сможет самостоятельно урегулировать ситуацию с виновников ДТП", - сказал Джумакадыров.

URL: http://www.vb.kg/365581
Теги:
ДТП, Темир Джумакадыров
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Комментарии
Али
31.08.2017, 10:30

Вот это правильно...Азаматсын, Темир...

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Чолпон Шакирова
31.08.2017, 11:24
Карма: -8
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Плюсов: 100
Минусов: 108
Комментариев: 152

Вот это правильно! Нарушил закон? Убил? Покалечил? Получай заслуженный срок.

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сули мули
31.08.2017, 11:34
Карма: -51
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Плюсов: 79
Минусов: 130
Комментариев: 138

Тогда надо сына эксмэра Омуркулова посадить, т. к. тогда он "договорился" с родственниками погибших. И еще срок давности тоже надо отменить. Если честно сам смысл "договорится" по своей сути не правильный, иначе получается, если ты убил безродного сироту или бомжа, у которых родственников нету, то тебе ничего не будет, получается, т. к. за них никто не будет заступаться.

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мир
31.08.2017, 12:35

А как быть если случайно получилась как в это случи в жизни всякое случается и водитель бывает жертвой тогда как в его горе приду м милиция и добют ?????

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Барак уБАМа
31.08.2017, 12:42
Карма: +35
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Комментариев: 223

Молодец. Так держать.

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Султан Эрмекбеков
31.08.2017, 14:19
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 9
Комментариев: 29

Чолпон Шакирова

Вот это правильно! Нарушил закон? Убил? Покалечил? Получай заслуженный срок.

Давно было пора отменять норму о мировом соглашении в случае получения тяжких телесных или смерти.

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