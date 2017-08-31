Виновники смертельных ДТП не смогут "договориться" с пострадавшими

Виновники ДТП не смогут самостоятельно урегулировать проблему с пострадавшим. Законодательный заслон будет поставлен в рамках комплекса мер по борьбе с ДТП.

30 августа, премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление о реализации комплекса мер по уменьшению ДТП. Исполнение этих мер будет контролировать вице-премьер-министр Темир Джумакадыров.

Он рассказал, что документ состоит из шести блоков, которые предусматривают автоматизацию всех дорожных процессов, усиления порядка в службах, связанных с дорогами и другое.

Одним из главных задач, подчеркнул вице-премьер-министр, является резкое ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения.

"Мною была поставлена задача перед соответствующими министерствами с тем, чтобы они в ближайшее время внесли предложения о том, чтобы в разы ужесточить наказание на нарушение ПДД. Эти меры предусматривают, что езда в нетрезвом состоянии будут караться очень жестко. Кроме этого, если это приводит к ДТП со смертельным исходом, то это будет оцениваться как публично-частное право, где уже пострадавшая сторона не сможет самостоятельно урегулировать ситуацию с виновников ДТП", - сказал Джумакадыров.