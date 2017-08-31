Погода
$ 68.58 - 68.85
€ 81.22 - 82.22

Атамбаев: Страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний

408  4
Аида Джумашева

"Страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний", - заявил сегодня, 31 августа, во время церемонии празднования Дня независимости президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, иметь свою независимую страну, свое суверенное государство - это великий Божий дар, великое счастье. "И мы должны ценить это и беречь нашу страну, нашу независимость, как зенит ока. За 26 лет независимости наша страна прошла трудный путь становления, испытала непростые экономические и социальные потрясения. За эти трудные годы мы стали другими. Мы стали сильнее. Страна не ослабла, а закалилась в огне испытаний", - сказал Атамбаев.

Глава государства отметил,  что к сожалению, после принятия декларации о независимости в Москве 1991 году, мало что делалось для достижения подлинного суверенитета страны. "Сложнейший транзитный период затянулся на целых 20 лет и сопровождался большими тяготами народа. 2010 год показал насколько близко страна может столкнуться с самым неблагоприятным сценарием - оказаться на грани катастрофы, что когда-то трудно было себе представить. После июньский событий на юге страны чувство подавленности и депрессии  в обществе усилилось. Вместе с тем, именно в то время кыргызстанцы снова показали удивительную способность к консолидации. Способность к объединению перед трудностями приходила на помощь нашему народу на протяжении нашей многовековой истории, позволяя вставать на ноги каждый раз и двигаться вперед", - подчеркнул президент.

URL: http://www.vb.kg/365587
Теги:
День независимости, президент
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Сергей Тихомиров
31.08.2017, 11:18
Карма: +47
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 251
Минусов: 204
Комментариев: 446

Нам пришлось пройти через 2 революции, но зато в итоге мы стали первой страной в регионе, которая установила парламентскую форму правления и создала прецедент мирной передачи власти.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Чолпон Шакирова
31.08.2017, 11:25
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 100
Минусов: 108
Комментариев: 152

Сергей Тихомиров

Нам пришлось пройти через 2 революции, но зато в итоге мы стали первой страной в регионе, которая установила парламентскую форму правления и создала прецедент мирной передачи власти.

Согласна! Теперь главное сберечь нашу страну от провокаторов и всяких там паразитов, которые день и ночь мечтают нарушить наш покой и мир в стране!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Тариэль Нургазиев
31.08.2017, 13:36
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 7
Комментариев: 23


По его словам, иметь свою независимую страну, свое суверенное государство - это великий Божий дар, великое счастье. "

Далеко не всем народам удалось сохранить целостность своей страны. Уйгурский каганат в своё время был махиной, а сейчас уйгуры ограничены одним округом и сами даже не могут решать сколько детей заводить.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Тариэль Нургазиев
31.08.2017, 13:40
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 7
Комментариев: 23

Независимость и армия - единый организм и одно понятие.  У нас на армия долгое время забивали, забывали и казалось, что ничего никогда не изменится. Атамбаев возможно не самый лучший президент всех времён и народов, но именно при нём стали вновь строить дома для вояк и силовиков. Государство вспомнило, что оно обязано не только что-либо требовать от служивых, но и обеспечивать их достойно.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  