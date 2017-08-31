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Путин поздравил Атамбаева и кыргызстанцев с Днем независимости

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ВБ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и народ страны с Днем независимости.

В поздравительной телеграмме лидер России отметил, что российско – кыргызские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.

"Между нашими странами налажен содержательный политический диалог, плодотворное двустороннее сотрудничество в различных сферах, эффективное взаимодействие в рамках Евразийского Экономического Союза, ОДКБ и других международных структур.

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-кыргызских связей. Это, несомненно, отвечает нашим общим интересам, идет в русле укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", - отмечено в телеграмме поздравления.

Путин пожелал Атамбаеву крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Кыргызстана – мира и благополучия.

URL: http://www.vb.kg/365611
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Владимир Путин, День независимости
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