Главы Узбекистана и Афганистана поздравили Атамбаева с Днем независимости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Алмазбека Атамбаева и народ страны с Днем независимости.

"В эти светлые праздничные дни в преддверие священного праздника Курбан хайит мне доставляет огромное удовольствие направить Вам и братскому народу Кыргызстана свои сердечные поздравления и добрые пожелания.

Твердо убежден, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание сложившихся отношений традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и выведим их на качественно новый уровень", - отмечено в послании Президента Узбекистана.

Мирзиёев пожелал Атамбаеву долголетия и крепкого здоровья, а братскому народу Кыргызстана - мира, благополучия и дальнейшего процветания.

Президент Афганистана Ашраф Гани также поздравил своего коллегу Атамбаева и народ Кыргызстана с Днем независимости.

"Кыргызстан является одним из ближайших и дружественных стран Афганистана. Развитие дружественных отношений с Кыргызстаном вызывает радость у народа Афганистана. Я хотел бы выразить свое искреннее удовлетворение уровнем развития двусторонних связей и надежду на то, что отношения между нашими странами будут расширяться и углубляться на благо двух братских народов", - отмечено в телеграмме поздравления.