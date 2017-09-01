Погода
$ 68.53 - 68.79
€ 81.41 - 81.98

Атамбаев: Возможно я стал бы поливщиком, если бы не поддержка моей мамы

163  0
Айдана Абдуваитова

В становлении каждого человека мать играет определяющую роль, поэтому матери должны прививать детям любовь к знанию, - призвал сегодня, 1 сентября, на торжестве в честь Дня знания и открытия нового здания школы им. Суйменкула Чокморова в селе Чон-Таш Алмазбек Атамбаев.

Президент поздравил присутствующих с Днем знания и Курман айтом. Обращаясь к родителям, он отметил важную роль в образовании детей.

Глава государства вспомнил случаи и из своего детства. По его словам, его мать была родом из села Чон-Таш и местные жители тоже в какой-то степени приходятся к нему родней.

Он рассказал, что был поздним ребенком в семье и после окончания школы отец, который был тогда уже на пенсии, хотел, чтобы он остался с родителями, но мать настояла на поступлении в ВУЗ.

"Если бы мама не настояла на этом, то кто знает, кем бы я стал, возможно, стал бы и поливщиком", - пошутил президент.

URL: http://www.vb.kg/365647
Теги:
Алмазбек Атамбаев, школа
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  