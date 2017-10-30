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Кыргызстан на мушке Казахстана. В РК уничтожили партию молочки из КР

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Алексей Тимаев

В Казахстане уничтожили партию молочной продукции кыргызстанских производителей. Об этом пишут казахстанские СМИ.

"Кыргызские производители молочной продукции нарушили ветеринарно-санитарные требования. Сотрудники комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза по Алматы проверили объекты внутренней торговли на складе "Шарапат", где незаконно реализовывались кыргызские продукты. Отсутствовали ветеринарные документы о безопасности продуктов и сроках годности сыров. Более того, производителей нет в списке предприятий, имеющих право на поставку продукции в Казахстан. Товары сняли с реализации и уничтожили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вся продукция снята с реализации и уничтожена. Общий объем составил 127,8 килограмма.

Напомним, несколькими днями ранее на пункте пропуска весового контроля "Карасу" на казахско-кыргызском участке границы была арестована крупная партия форели и икры, которая также подлежит уничтожению.

URL: http://www.vb.kg/368817
Теги:
Казахстан, мясо-молочная продукция, Кыргызстан
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Комментарии
земляк
30.10.2017, 10:48

Честно, я бы и сам уничтожил весю продукцию веселего молочника (я не конкурент , а потребитель) . Незнаю из чего они делают молоко и все остальное. Вчера купил плавленный сыр - голимая сода ., есть не возможно, пришлось выбросить.

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nur iza
30.10.2017, 10:51
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Плюсов: 41
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Комментариев: 56

елбасы во всю старается стравить между собой казахский и кыргызский народ ,чтобы добиться удушения КР и сохранения своего трона ,но думаю если он и дальше пойдет такими путями он будет властвовать только у себя дома на даче сам народ казахский снесет его 

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Талас-2011
30.10.2017, 12:58

Надо четного конкурировать, а не заниматься контробандой! Кто кто мы кыргызы привыкли хитрить. Атамбаев должен просить прощения у своего народа, в первую очередь у таласцев! Мы не заслуживаем оскарблений от своего президента!

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КазаК
30.10.2017, 17:15

nur iza

елбасы во всю старается стравить между собой казахский и кыргызский народ ,чтобы добиться удушения КР и сохранения своего трона ,но думаю если он и дальше пойдет такими путями он будет властвовать только у себя дома на даче сам народ казахский снесет его 

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Чушь не болтай. Назарбаев - это молодец. Не то что Ваш Атамбаев. Ни один Ваш Кыргызский Президент которые у Вас были, не стоят НАН в т.ч. все вместе. У Ваших кыргызских Президентов только язык работает. 

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