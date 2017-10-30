Кыргызстан на мушке Казахстана. В РК уничтожили партию молочки из КР

В Казахстане уничтожили партию молочной продукции кыргызстанских производителей. Об этом пишут казахстанские СМИ.

"Кыргызские производители молочной продукции нарушили ветеринарно-санитарные требования. Сотрудники комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза по Алматы проверили объекты внутренней торговли на складе "Шарапат", где незаконно реализовывались кыргызские продукты. Отсутствовали ветеринарные документы о безопасности продуктов и сроках годности сыров. Более того, производителей нет в списке предприятий, имеющих право на поставку продукции в Казахстан. Товары сняли с реализации и уничтожили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вся продукция снята с реализации и уничтожена. Общий объем составил 127,8 килограмма.

Напомним, несколькими днями ранее на пункте пропуска весового контроля "Карасу" на казахско-кыргызском участке границы была арестована крупная партия форели и икры, которая также подлежит уничтожению.