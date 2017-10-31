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Елбасы топит ЕАЭС. В южном Казахстане растут цены на продовольствие

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Кирилл Степанюк

Политическая блокада, устроенная Кыргызстану Астаной, больно бьет по жителям южного Казахстана - они лишились возможности приобретать доступные товары из Кыргызстана.

Если сравнить цены в Алматы и Бишкеке, то в соседней республике даже граждане среднего достатка могут позволить себе питаться только китайскими окорочками и завезенным оттуда же рисом. Все остальные доходы съедают налоги и высокие тарифы на коммунальные услуги. Такую плату граждане Казахстана вносят на содержание Елбасы, обслуживающего его персонала и содержание приближенных к телу олигархов. Видимо, другого пути попадания Казахстана в число 50 самых развивающихся и передовых стран планеты не существует.

Устроив экономическую блокаду Кыргызстану, руководство Казахстана поставило под удар миллионы своих сограждан, которые имели возможность приобретать дешевое и качественное продовольствие, производимое в нашей республике. Это молочная продукция, мясо и рыба. Цены на эти товары в южном Казахстане со времени обострения ситуации на границе выросли в среднем на 30 процентов, и это еще не предел. Если в кратчайшие сроки не будет найден выход из кризисный ситуации, то дефицит основных продуктов питания и рост цен на них станет для Астаны серьезной проблемой.

Сейчас Астана душит экономику территориально меньшей станы, несмотря на обязательства в ЕАЭС. На западе внимательно наблюдают за развитием событий в этой сфере, и рано или поздно ей наверняка воспользуются, чтобы поглубже вбить клин между странами, которые с большим трудом создали экономический союз. Де-факто его существование уже поставлено под сомнение. Предвидя гневные реплики поклонников Назарбаева, можно вернуться к разговору о том, что конфликт начался с того, что Елбасы вмешался во внутренние дела Кыргызстана, устроив протекцию местному олигарху Омурбеку Бабанову. Аудиенция с прицелом на то, что близкий по духу к Назарбаеву бизнесмен займет пост руководителя Кыргызстана, имеет крайне неприятные последствия, причем и без того напряженная атмосфера день ото дня только усугубляется.

План приближенных Назарбаева по продвижению Бабанова в президенты потерпел полное фиаско. Конечно, далеко идущие выводы делать пока не стоит. Но текущие проблемы на границе, когда бизнес и фермеры Кыргызстана загнаны в угол, не сулит ничего хорошего, в том числе и жителям южных регионов Казахстана. Бизнес в КР, наши товаропроизводители хоть и были ориентированы на рынки ЕАЭС, при худшем варианте развития событий сработают в ноль. Картофель, фасоль, яблоки, сухофрукты, орехи и та же самая форель, которую запретили ввозить в соседнюю республику под предлогом нарушения фитосанитарных норм, так или иначе разойдутся на внутреннем рынке или будут экспортированы в соседние страны, не входящие в ЕАЭС. Так получается, что торговать с ними сейчас даже выгоднее.

К слову, в Кыргызстане уже наметилось снижение цен на основные продукты питания, а вот у наших соседей стоимость продовольствия неуклонно растет. Это при том, что еще даже не наступила зима. При этом зажиточная Астана вряд ли готова на то, чтобы в ущерб себе обеспечивать почти половину своей страны доступным по ценам и качественным питанием. Ни один олигарх к этому неблагодарному делу руку точно не приложит.

Капризы Елбасы больно бьют по народам двух стран, и поведение лидера Казахстана независимые эксперты расценивают как высшую степень невежества. По крайней мере устроенная по политическим мотивам блокада, от которой страдают миллионы человек, для лидера желающего оставить след в истории - ошибка непростительная, и ее последствия могут быть непредсказуемы. Кроме того, как говорят сами казахстанцы, их руководитель не вечен, а в памяти народа останутся его последние решения, принятые на посту главы государства.

Евгений Максимович Примаков увековечен в истории благодаря тому, что совершил свой легендарный разворот над Атлантикой, он отказался лететь на переговоры в США, когда начались бомбардировки Югославии.

Борис Ельцин на склоне лет нашел в себе силы передать Россию в руки прагматичного политика. Единственный пример мирной передачи власти в Центральной Азии подал Алмазбек Атамбаев, добровольно оставляющий пост президента Кыргызстана.

Большой вопрос – какой след в истории оставит Елбасы? Кто есть Назарбаев? Ответ даст время, и оно же и расставит правильные акценты. Сейчас лидер Казахстана воспринимается как заложник олигархических кланов и личность, не способная на поступки в интересах миллионов сограждан.

История не имеет сослагательного наклонения, а в летописях сохраняются только благородные поступки. Если в угоду собственным амбициям элиты соседней страны готовы принести в жертву ЕАЭС, то от Кыргызстана в этой ситуации не зависит ничего. Это не в Бишкеке принималось решение о блокировании границ и не нами поставлены под сомнение принципы, на которых должны строиться отношения в Евразийском экономическом союзе.

URL: http://www.vb.kg/368841
Теги:
граница, Казахстан, политика, Нурсултан Назарбаев
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Я думаю ну и с этим ЕАЭС! Раз не придерживаеются правилам, то нужна ли она нам?! У нас продуктов не так уж и много можно сбыть и в других странах! Просто надо договориться!

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Устроив экономическую блокаду Кыргызстану, руководство Казахстана поставило под удар миллионы своих сограждан, которые имели возможность приобретать дешевое и качественное продовольствие, производимое в нашей республике.

Назарбаев решил под конец стать политическим маньяком. Жалко его, гроба с кармашками ещё не придумали. Всё здесь оставит и ещё неизвестно куда его дети, внуки рванут.

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