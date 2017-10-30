Вице-премьер: В Кыргызстане 100% коров прошли идентификацию

В Кыргызстане 100% коров прошли идентификацию. Об этом сегодня, 30 октября, сообщил вице-премьер-министр Даир Кенекеев на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша.

Вице-премьер отметил, что идентификация быков завершится к концу года. "В селах сохранен стереотип, когда народ скрывает и уменьшает численность домашнего скота. Планируем завершить идентификацию крупного рогатого скота до конца года, а со следующего перейдем на лошадей", - добавил он.

Как отметил депутат Мирлан Бакиров, подсчет скота проводится не в полной мере. Идентификация крупного рогатого скота должна завершиться в 2017 году, и неправильно переводить всю работу на айыл окмоту.