Комитет ЖК поддержал кандидатуру экс-главы ОТРК на пост министра культуры

Сегодня, 30 октября, комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша рассмотрел кандидатуру Султана Жумагулова на пост министра культуры, информации и туризма.

Кандидатуру Жумагулова представила вице-премьер-министр страны Чолпон Султанбекова. Останавливаясь на его резюме, она отметила, что в 2010 году он работал директором "Азаттыка", затем и.о. глав "ЭлТР", а 2014-2015 годы возглавлял КТРК. В последние годы работал советником главы аппарата президента.

После представления Жумагулов сказал, что будет совместно с депутатами трудиться во благо развития сферы культуры, туризма и информации.

Депутат Рыскелди Момбеков спросил: "Экс-министр ушел с поста по собственному желанию или его "ушли"? На что Султанбекова ответила, что по собственному желанию.

По итогам обсуждения комитет единогласно поддержал кандидатуру Жумагулова. Теперь его рассмотрят на заседании Жогорку Кенеша.

Напомним, его предшественник писатель Тугельбай Казаков проработал на этой должности чуть больше года и покинул пост после череды скандалов.