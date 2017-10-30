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Премьер: Программа развития страны "Жаны доорго 40 кадам" исполнена на 75%

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Аида Джумашева

Программа развития страны "Жаны доорго 40 кадам" исполнена на 75%. Об этом сегодня, 30 октября, на заседании правительства заявил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

По его словам, остальные мероприятия в рамках проекта не выполнены по разным причинам. 

"Можно подвести первые итоги программы развития страны "Жаны доорго 40 кадам". На сегодняшний день выполнено 75% из установленных мероприятий. По 14 пунктам мероприятия не выполнены в установленные сроки. По пяти мероприятиям сроки продлены. По ряду вопросов имеется некачественное исполнение, что несет потерю драгоценного времени", - сказал Исаков.

Он поручил первому вице-премьер-министру Толкунбеку Абдыгулову  проконтролировать план мероприятий.

URL: http://www.vb.kg/368877
Теги:
Сапар Исаков
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Комментарии
Мигрант
30.10.2017, 19:05

Хорошо. Но что именно они выполнили на 75%??? Пожалуйста, введите в курс дела!!!

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