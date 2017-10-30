Премьер: Программа развития страны "Жаны доорго 40 кадам" исполнена на 75%

Программа развития страны "Жаны доорго 40 кадам" исполнена на 75%. Об этом сегодня, 30 октября, на заседании правительства заявил премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков.

По его словам, остальные мероприятия в рамках проекта не выполнены по разным причинам.

"Можно подвести первые итоги программы развития страны "Жаны доорго 40 кадам". На сегодняшний день выполнено 75% из установленных мероприятий. По 14 пунктам мероприятия не выполнены в установленные сроки. По пяти мероприятиям сроки продлены. По ряду вопросов имеется некачественное исполнение, что несет потерю драгоценного времени", - сказал Исаков.

Он поручил первому вице-премьер-министру Толкунбеку Абдыгулову проконтролировать план мероприятий.